Paco López: "La eficacia en área ha sido determinante"

El entrenador del Granada, Paco López, expresó su impotencia en la sala de prensa tras la derrota ante el Rayo por caer tras competir un encuentro con "intercambio golpes" en el que "las ocasiones más claras han sido nuestras". El técnico del Granada recalcó la importancia de la jugada del palo de Bryan Zaragoza, pues sostuvo que ponerse por delante en el marcador hubiera sido diferencial. "No me queda otra que felicitar a los chicos por el trabajo y el atrevimiento que han tenido para jugar. Los detalles en Primera División son importantísimos y la eficacia en área ha sido determinante", declaró el valenciano.

Preguntado por la clausula de rescisión de Bryan Zaragoza, el preparador se mostró preocupado por "lo visto la semana pasada", pero señaló que "ante esas cosas no podemos hacer nada". Por otro lado, se mostró decepcionado por la expulsión de Puertas. "No lo entiendo. Acabo de ver la jugada. A veces los árbitros tienen también impulsos. Creo que le ha llegado el de sacar la roja y tiene que tener la tranquilidad de sacar la amarilla porque no es una roja clara. Si es clara para eso tenemos la herramienta del VAR", aseveró el míster granadinista. Asimismo, protestó por otros "detalles" como que Óscar Valentín terminase el choque sin ser amonestado.

Respecto a la primera derrota del equipo en Los Cármenes tras la imbatibilidad de la pasada temporada, el entrenador restó importancia a la circunstancia dejando claro que su bloque ya está en otra categoría. "Los que estamos tenemos que remar y luchar. No nos queda otra. Hay que mantener la ilusión intacta. Son cero puntos en dos partidos, pero esto no nos va a hacer que dejemos de creer y pelear ante todas las dificultades y adversidades", añadió López, quien recalcó el potencial de los rivales como el Rayo, que en la segunda mitad del choque sacó un buen arsenal de su banquillo.

En materia de mercado de fichajes, el técnico reiteró que únicamente piensa en "sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos" para "generar ilusión en el vestuario" y asimismo sus jugadores a la grada. El preparador ensalzó la actitud de la afición y el aliento recibido durante todo el partido.

Paco calificó como "una evidencia" la necesidad de llegadas para "ser un equipo más competitivo en esta liga tan difícil". "Ya no depende de mí. Por eso decía que como entrenador lo que tengo que hacer es ponerlo todo en que los jugadores den su máximo nivel y nadie nos pueda reprochar nada en ese sentido", apostilló. El míster rojiblanco señaló que el esquema planteado en el inicio, un 4-4-2, únicamente se modificó tras la expulsión de Puertas.