Pablo Pin: "Vamos a conseguir doce victorias y cuando lleguemos a ese objetivo ya veremos"

El Covirán Granada vuelve a la acción este sábado 22 de octubre. Los rojinegros viajan hasta el archipiélago canario para medirse al Gran Canaria, equipo con el que comparten el mismo número de victorias y derrotas (3-1) y que viene de perder en su segundo encuentro de Eurocup por 93 a 82 contra el Promitheas Patras. Pablo Pin, técnico del conjunto granadino, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el próximo reto de su equipo en ACB. El entrenador ha destacado la generación de ventajas de los bases canarios, así como el potencial físico de la plantilla de Jaka Lakovic. También ha hablado sobre la calma que debe mantener su plantilla, recordar que el objetivo es la permanencia y ha matizado que "nosotros vamos a tener que luchar hasta el último momento por la permanencia".

Dejan Todorovic y Prince Ali: "Dejan todavía no está trabajando con el equipo, pero sí está haciendo cosas de más intensidad. Todavía le falta varios pasos, quizás el más difícil que es que entre en el cinco contra cinco. Va mejorando, haciendo pocas cosas con algo más de intensidad y contacto y esperamos que dentro de poco pueda hacer algo ya con el grupo. Con Prince, seguimos hablando con él y estamos a espera de una respuesta. Se ha adaptado muy bien al grupo y estamos muy contentos con él".

Gran Canaria: "Tener en cuenta contra el equipo que jugamos. Tiene dos jugadores muy solventes por puesto, por ejemplo en la posición de base con Albicy y Bassas. Slaugther es de los jugadores con mejor registro de la liga. Tienen jugadores con muchísima experiencia. Hasta ahora se les que juegan muy ordenador, muy serios, con mucho contacto, no rehúyen la lucha física y en ese sentido debemos dar un paso adelante para competir en ese aspecto. Va a ser un partido muy difícil, no solo por el rival, sino porque es fuera de casa. La generación de las ventajas la llevan los bases y los escoltan. Pasan muy bien el balón y si sumas los puntos de Bassas, entre los dos bases te suman 30 puntos. Tendremos que centrarnos mucho en los generadores de juego. Tendremos que hacer un muy buen trabajo de scouting".

Mantener la calma: "Tenemos que seguir teniendo los pies en la tierra y saber quienes somos. En este equipo con decirlo una vez, basta. Saben lo difícil que es llegar aquí. No he visto al equipo relajarse en ningún momento, ni pensar que se va a ganar un partido fácil. Es un equipo muy maduro e inteligente, son conscientes de lo que jugamos y de o que nos queda. Vamos a conseguir 12 victorias y cuando lleguemos a ese objetivo ya veremos. Esa es nuestra mentalidad y va a ser difícil sacarnos de ahí".

Cansancio de Gran Canaria por los partidos y viajes acumulados: "Albicy, Shurma y Stevic no jugaron contra el Promitheas Patras. Es una plantilla muy larga y se nota algo menos, pero se llega a notar, no solo en el físico, sino a nivel mental. Para nosotros puede jugar a nuestro favor, no tiene por qué ser determinante. Obviamente es más fácil igualar el nivel físico cuando el rival viene de jugar fuera y de tener tantos partidos. Aun así, somos nosotros los que tenemos que dar un paso adelante".

Sexto que más puntos recibe, pero tercero que más anota: "La estadística es relativa. Somos el ritmo más alto de la liga, por lo que es normal que recibamos puntos. Nuestros partidos suele ir a muchas posesiones y miramos otras cosas, como el porcentaje de rebote. Siempre dejamos al rival por debajo del 50%. Es nuestro estilo y tenemos que confiar en eso. Tenemos que seguir confiando en la circulación de balón y la generación de ocasiones".

Saque rápido: "Lo estamos entrenando. Solemos hacer entrenamientos muy dinámicos, de mucho ritmo y luego tenemos jugadores que son muy listos en eso. Nuestros dos cinco grandes también corren muy bien, así que por el momento estamos sacando cierta ventaja, todo lo que sea jugar dinámico, nos viene bien".

Permanencia: La lucha por el descenso va a ser muy cara. Hubo equipos hace unas temporadas que se han salvado con 10 victorias u 11 y average. Esto se va a pelear hasta la última jornada y no tengo duda de que nosotros estaremos en esa pelea hasta el último momento. Hasta que no tengamos doce victorias y buenos average, no estaremos tranquilos. Va a ser muy complicado".