Pablo Pin: "¿Por qué no podemos ser nosotros quienes den la sorpresa?"

Regreso al Wizink Center un año después. El Covirán Granada se enfrentará este domingo al Real Madrid en el pabellón que doce meses atrás lo vio caer en la Copa Princesa y vencer al gran favorito de la temporada para dar un golpe vital a la lucha por el ascenso a la ACB. 365 días después, los rojinegros regresan a Madrid con una frase que, seguro en aquel momento ya sonaba en la cabeza de todos los jugadores que componían en ese momento la plantilla granadina: ¿Por qué no?

Pablo Pin ha abogado, una semana más, por no mirar al rival y centrarse únicamente en el juego de su equipo. El técnico rojinegro contará con todos sus efectivos, incluido un Lluís Costa que regresa a la convocatoria tras cumplir sus dos partidos de sanción. El entrenador ha hablado también de la mentalidad a tener para este encuentro, la actuación de Mike Moore y la recuperación de Cristiano Felicio.

Real Madrid, un rival poderoso, pero que vendrá de jugar Euroliga: "Puede ser una oportunidad para nosotros que jueguen esta noche en Belgrado. Es un campo muy complicado, con mucha presión y, aunque en la Euroliga tengan garantizado el factor campo, se están jugando los cruces. Ese factor de viaje y cansancio físico está ahí. También está la parte de no saber contra quien juegas exactamente, por eso es importante seguir fijándonos en nosotros e ir con la mentalidad de competir y por qué no, ganar. ¿Por qué no podemos ser nosotros los que den esa sorpresa? No creo que el Madrid sea más vulnerable, este año hay más ruido exterior sobre el equipo que lo que realmente sucede. Pierde partidos como todos los equipos. Es un equipo que tiene un nivelazo y están jugando así. Sigue siendo igual de poderoso".

Mike Moore y su actuación como 4: "Mike está haciendo un esfuerzo importante en su juego, el siempre ha destacado por la anotación. Entrar a un equipo a mitad de temporada y nosotros que tendemos mucho al bloqueo directo, no es sencillo adaptarse a eso. Está haciendo un esfuerzo en hacer otras cosas para ayudar al equipo. En el rebote nos está ayudando muchísimo y su nivel defensivo está siendo bueno. Lo que sí veo es que le puede faltar un poco de confianza a la hora de anotar el primer tiro. Lo ves entrenar y entre semana mete muchísimo, cada vez que tiene un pase en el tiro de tres bien colocado es canasta, falta que se quite esa presión. Puede jugar de tres, pero los minutos ahí están muy caros. Nosotros tampoco hemos querido cambiarlo mucho de puesto para intentar que coja confianza en su juego".

Dar la sorpresa: "La realidad es que todo el mundo nos lo cuenta como una derrota. La realidad es que hay que pensar, ¿ y si ganamos? Por qué no podemos hacer lo que ha hecho Zaragoza este año. Si ganas es una victoria que no mucha gente tiene. Sabemos lo que todo el mundo piensa, yo lo veo desde el otro punto de vista. Si se gana será un paso más hacia la salvación".

¿Cómo preparar un partido donde no sabes qué jugadores estarán? : "A nivel táctico se hace el mismo trabajo porque la situación táctica es la misma. A nivel de análisis individual, lo hacemos los sábados por la tarde, en este caso nos vamos a esperar al domingo por la mañana, porque a primera hora es cuando se da la convocatoria. Después del desayuno tendremos ese análisis de video y a jugar. El rival ya sabemos quien es, jugadores de una gran calidad, estrellas, pero tenemos que pensar en nosotros y que también tenemos nuestras estrellas".

Importante no desconectarse: "Estamos haciendo situaciones de intentar remontar en entrenamientos. El partido de Valencia o Baskonia son ejemplos de no dejarnos ir y seguir trabajando. Lo primero es intentar entrar en el partido, que no se puede, pues seguir trabajando por hacer las cosas mejor. Si hay un parcial muy abultado, pues habrá que seguir trabajando. En semanas como esta los jugadores se motivan solos".

Regreso de Lluís Costa: "Hemos solventado muy bien su ausencia, gracias al paso adelante de Renfroe, Christian, de Thomas, pero tener otro manejador siempre ayuda. A nivel defensivo puede subir líneas, ayduarnos a presionar el balón bien, es una alegría tenerlo otra vez con nosotros. Confío en que ni él ni ninguno se pierda ningún partido más".

Recuperación de Cristiano Felicio: "Va a seguir los mismos pasos previstos de recuperación, hay que ir con calma con él. Es un grandísimo jugador, el tener a Ndoye a este nivel nos hace mejores. Tenemos la suerte de tener a Ndoye jugando bien, a Petit a un nivel increíble y Felicio en proceso de recuperación, eso nos hace más fuertes. Él tiene muchas ganas de jugar, pero hay que tener cuidado. Su peso y su altura, si nos anticipamos puede suponerle una lesión muy grave".