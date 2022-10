Pablo Pin: "Hay que pensar ya en nuestra siguiente liga de un partido que será contra Bilbao"

El Covirán Granada dio la sorpresa una vez más. Los rojinegros supieron imponerse ante un equipo tan físico y formado para afrontar dos competiciones como es el UCAM Murcia para llevarse un triunfo muy sufrido, pero más que merecido. Pablo Pin destacó en rueda de prensa la capacidad de su equipo para parar el partido cuando empezaba a descontrolarse y ha analizado el arranque de temporada del equipo haciendo especial énfasis en las actuaciones del bloque que procede de la LEB Oro.

Valoración del encuentro: "Hemos jugado un partido muy completo, en casi todas las fases del partido hemos empezado bien, sacando buenas situaciones de juego en ataque. En el primer periodo hemos anotado con cierta comodidad y combatiendo la actividad defensiva de Murcia. En el tercer periodo ellos han subido aun mas el nivel y no hemos encontrado esa comodidad en el juego que teníamos anteriormente. Esas situaciones son las que nos tienen que hacer mejores. Hemos sido capaces de parar el partido de nuevo, volviendo a crecer en confianza. Ha habido tres detalles muy importantes, el control del rebote para jugar a nuestro ritmo, bajar los porcentajes de Murcia en el tiro de dos y, sobre todo, controlar las pérdidas. Hoy dejo que lo celebre el equipo, pero mañana ya hay que empezar a pensar en nuestra siguiente liga de un partido que será contra Bilbao".

Arranque de temporada: "El grupo que viene de jugar conmigo mucho tiempo ha trabajado muchísimo para conseguir esta oportunidad. Son jugadores que con la confianza suficiente son capaces de jugar. Lluís, Christian, Thomas o Petit están jugando a un gran nivel, e incluso Ramón o Jacobo, que no están jugando tanto, van a tope en el día a día y eso se transmite a los nuevos. La ilusión y la energía que tienen se transmite y eso es lo que nos está empujando en el inicio de la temporada, aun así insisto que esto solo es el inicio y que nuestro siguiente reto es Bilbao".

Jugadores interiores: "Hemos visto un poco más de Felicio, lo que nos puede dar no solo a nivel de anotación, sino también de contundencia. A Luke lo he visto durante algunos momentos que no estaba dentro del juego, pero tiene la capacidad de aportar de forma muy fácil. Con Petit estoy muy contento, está haciendo unos grandes partidos".