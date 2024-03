Pablo Pin: "No va a ser 'balones a Will', queremos seguir siendo un equipo"

La noticia del fichaje de Will Barton por Covirán Granada ha revolucionado por completo el panorama del final de temporada en lo que a la lucha por la permanencia se refiere. Los rojinegros contarán entre sus filas con un jugador con doce años de experiencia en la NBA. Casi nada. Para muchos, los granadinos han dado un golpe sobre la mesa que los lleva a ser claros favoritos para librarse del descenso. Sin embargo, Pablo Pin lanza un mensaje de calma y recalca que ahora el juego del equipo no se basará en "balones a Will Barton".

El técnico del Covirán Granada ha explicado cómo se ha gestado el fichaje del escolta estadounidense, una llegada que ha pillado de sorpresa a todo el mundo. "Dentro de las opciones que hemos ido valorando este último mes, la semana pasada nos hablaron de Will Barton porque se había cerrado la ventana de la Euroliga y ya no tenía opciones de ir a la NBA. Él quería venir a Europa para terminar la temporada en algún equipo y optar a entrar en Euroliga la próxima temporada. Hemos hablado con algunos entrenadores que ha tenido en Estados Unidos, nos informamos del tema que ocurrió en Moscú y hablé con él el lunes por la noche. Le hicimos oferta y él mostró mucho interés en venir a España. Le sonaba la liga española como una gran liga por Campazzo, los hermanos Gasol, Ricky Rubio y creía que para él era una buena oportunidad".

Con la llegada de Barton, su fichaje o más bien debut frustrado con el CSK de Moscú ha salido a la palestra, señalando unos posibles problemas médicos que le podrían afectar en su labor como jugador. Pablo Pin ha detallado que el estadounidense se encuentra bien físicamente, pero que, como es lógico, le falta ritmo de competición. Respecto a sus "problemas" médicos, Pin ha explicado que "según los reconocimientos con el CSK le detectan algo que en un futuro le puede ocasionar un problema en el corazón. Aun así, no le dan la baja, sino que le ofrecen una reducción de su sueldo. Si un jugador no está en condiciones para jugar se le da la baja directamente. Él prefirió cogerse un vuelo de vuelta a Estados Unidos. Cuando llegue aquí le haremos las pruebas médicas. En principio vamos a esperar. Ha jugado doce temporadas en la NBA sin ningún problema".

Will Barton no debutará como rojinegro en el Buesa Arena, pero ya se especula con cual será su rol dentro del equipo y, sobre todo, la posición que ocupará. Respecto al "protagonismo" que puede llegar a tener el recién fichado, Pablo Pin ha incidido en que "como equipo estamos funcionando bien, no necesitamos un jugador que nos meta 40 puntos, pero sí ese punto de talento individual que cuando haya partidos que se complique o defensas duras pues que genere y ayude a los compañeros. Es un manejador, pero mide casi 1,98 y nos puede ayudar en ese paso adelante en defensa. Él sabe que es una liga muy dura y que esto no va a ser balones a Will. Queremos seguir siendo un equipo".

El entrenador rojinegro, consciente de todos los focos que acaparará Will Barton, ha querido quitarle algo de "protagonismo" o más bien de "presión" al jugador. "Necesitamos que nos ayude a ser mejores. No hay que cargarle excesivo protagonismo. Estamos fuera del descenso con estos jugadores. Llevamos 24 jornadas y, ante de la victoria del pasado fin de semana, llevábamos 20 hemos fuera del descenso sin Wiley ni Valtonen, ese trabajo lo han hecho los que están desde el principio y hay que darle valor a eso. No se puede menospreciar el trabajo que nos ha traído hasta aquí de los que llevan peleando desde el 15 de agosto".

Respecto a la posición que ocupará Will Barton, Pin sigue confiando en David Kramer para el puesto de '2', pero sí deja entrever que habrá mucha rotación en los puestos exteriores. "Es importante cubrirnos ante alguna lesión. ¿Y si se lesiona Kramer? Sería un problema. Me gustaría seguir utilizando a Kramer en el 2 y que nuestros 3 sean Pere Tomás y Elias Valtonen. En el dos tenemos a Kramer, Germán, Christian y Will, pero también hay un poco de competencia en el base porque hay varios jugadores que pueden hacer ambas posiciones. David y Will alternarán y jugarán juntos, pero no voy a quitar a Kramer de jugar de escolta porque creo que está jugando muy bien".

Mientras los focos se centran en Will Barton, que no debutará esta jornada, el Covirán Granada sigue preparando su partido ante el Baskonia de este próximo sábado en el Buesa Arena. La plantilla se encuentra al completo en buen estado físico, siendo esta una de esas pocas semanas en las que Pin ha podido contar con todos sus jugadores. De cara al duelo de este fin de semana y para el resto de la temporada, el entrenador granadino ha recalcado la necesidad de "no confiarnos. Hay que seguir peleando hasta el final, entrenar igual o mejor y seguir trabajando".