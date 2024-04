Pablo Pin: "No queremos ser un equipo que casi se queda en la ACB"

Cabeza alta y a seguir trabajando. La derrota ante Valencia Basket supone un golpe doloroso para el Covirán Granada por la forma en la que se ha producido. Ver que la victoria se escapa entre los dedos podrían amedrentar a un conjunto rojinegro que ha merecido más, sin embargo, Pablo Pin se decanta por el lado del optimismo, por valorar el esfuerzo que sus jugadores han hecho contra un equipo de Euroliga y apreciar la reacción de los suyos incluso con un mal inicio de encuentro. Positivismo y seguir peleando, porque la última palabra no está dicha. Este es el gran mensaje de un Pablo Pin que también ha valorado las tres antideportivas señaladas a Pere Tomás, Christian Díaz y Jonathan Rousselle y que ha destacado el gran trabajo de la segunda unidad.

Valoración del partido: "Nuestra entrada no ha sido nada buena. Ellos han encontrado situaciones fáciles de anotación. A nosotros no estaba costando mucho circular el balón por el nivel físico de Valencia. En ese primer cuarto nos ha costado adaptarnos a eso. En el segundo periodo hemos sido capaces de subir el nivel de energía, de intensidad y de físico, es lo que teníamos que hacer si queríamos competir. Hemos podido correr, dominado el rebote y a través de la actividad defensiva hemos podido irnos con una buena ventaja al descanso. El inicio del tercer periodo no ha sido nada bueno. Le tenemos que dar continuidad a nuestro trabajo para que esos despistes cada vez sean menos. En dos jugadas te recuperan una ventaja que te ha costado mucho conseguir. Hemos sufrido un mal momento, pero el final del periodo con Malik que ha estado muy bien, nos hemos metido en el partido. El último periodo, ellos han subido mucho el nivel físico, nos ha costado circular el balón y creo que la calidad individual de Jones y Davies anotando tiros muy difíciles que han hecho que se pongan por delante. Hemos seguido peleando y quedando un minuto y medio hemos tenido un tiro de Elias para ponernos por encima, pero lo hemos fallado y en ese momento ya era muy difícil remontar. Hemos hecho un buen partido, hemos competido de tú a tú contra un gran equipo".

Arbitraje: "De las antideportivas, para mí la de Pere y Jonathana, por el motivo que me dan la puedo llegar a entender. La de Pere es un contacto por detrás que es en la cadera. Lo que también me parece es que cuando Anderson se encara creo que es técnica. La de Jonathan es muy leve, pero me dicen que es el último defensor. Hay un párrafo del reglamento que dice eso. La de Christian es la que menos clara veo. Si se ve bien en la imagen Anderson tira de tres y cae en el triple. ¿Quién invade a quién? Las de Jonathan y Christian podrían haber sido falta normal. Son tres situaciones que en los últimos cinco minutos generan mucha desventajas".

Fichaje de Bamforth y situación de Will Barton: "Scott Bamforth llega mañana a Granada, reconocimiento médico y se incorpora al equipo. Es un jugador con experiencia que nos ayudará a conseguir nuestro objetivo y que tiene ese punto de anotación que necesitamos. Con Will a seguir trabajando como todos. Seguirá con nosotros".

Derrotas también de los rivales: "Los dos siguiente partidos son super importantes, pero no hay que hacer un drama. Si ganas en Palencia no estás salvado. En esa misma línea, si no ganas no has descendido. Ganar ese partido nos supone avanzar muchísimo. Lo que sí creo es que pase lo que pase la semana que viene es muy pronto para decir que esto está hecho. Quizás eso pensó el Betis el año pasado contra nosotros. Hay que trabajar hasta el último día. No queremos ser un equipo que casi se queda en la liga".

Diferencia entre la versión de fuera de casa y en el Palacio: "Esa implicación física que conseguimos con nuestra gente, no la conseguimos fuera con regularidad. Aunque hayamos perdido partidos fuera sí que hemos conseguido ser duros. Para estos últimos cinco partidos el nivel físico sube muchísimo. Necesitamos entrenar con esa energía para luego trasladarla a la pista En Palencia si no empiezas al 100% ni siquiera compites".

Partido coral con buena aportación de la segunda unidad: "Esta semana hablando con Malik, entiendo a todos los jugadores, pero la parte más difícil de los entrenadores es ser justos. Le das minutos a algunos para meterlos en la dinámica y eso afecta a otros. Con Malik no fui justo con él en Andorra. Hoy ha estado muy bien, él lo ha entendido. Esta es la línea a seguir, tratar de jugar con todos los jugadores, siempre que ellos quiera, que quieran aportar. Han podido tener algun error, pero a Mlik lo he visto muy bien a Christian también en su momento. Hemos hecho un partido bastante completo contra un gran equipo. Esta es la línea que hay que seguir. Las cosas que hemos hecho bien vamos a reforzarlas. El día que nos hayamos quedado en esta liga, lo celebraremos porque me parecerá de un mérito increíble".

Posibilidad de salvarse en las próximas jornadas: "Ver el final cerca ayuda, pero esos últimos metros, la energía va bajando, has tenido problemas durante el camino, pero lo estás viendo, los últimos metros son los más difíciles. No podemos casi llegar. Cuando lleguemos descansaremos, pero hasta entonces no podemos celebrar nada. Hay que hacer el último esfuerzo entre todos".