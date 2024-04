Las antideportivas privan al Covirán de su merecido triunfo (81-88)

Sorpresa frustrada para el Covirán Granada. Tras un mal inicio, los rojinegros supieron sacar su mejor versión, esa que tanto se echó en falta hace apenas una semana, pero que el equipo sabe que posee para poner contra las cuerdas a un Valencia Basket que acabó siendo beneficiado por los de siempre. Tras antideportivas en apenas cinco minutos en el último cuarto decantaron una balanza que señalaba claramente hacia el lado de los locales (81-88).

Primer cuarto complicado el que tuvo que afrontar el Covirán ante Valencia Basket. El quinteto elegido por Pablo Pin, poco habitual, con Costa y Díaz acompañados por Valtonen, Cheatham y Felicio complicó los primeros minutos de los rojinegros en la pista. Los taronjas, con más físico e intensidad en su juego, ahogaban poco a poco a un Covirán Granada que recibió un 0-9 de inicio en un abrir y cerrar de ojos. Cheatham fue el encargado de abrir el marcador para los locales, dando la primera señal de que este sería uno de sus partidos estrella. El estadounidense se echó al equipo a las espaldas para, con un gran sobreesfuerzo, mantener medio vivo al Covirán. Llegó a estar diez abajo el plantel de Pablo Pin con el 4 a 14, pero la entrada en pista de Wiley y Kramer cambiaron por completo la cara de los rojinegros. La intensidad en su juego fue subiendo, aun sin ser excelente, para cerrar el primer cuarto con una distancia “fácil” de salvar en el marcador (16-23).

Toda la energía que faltó en el arranque del primer periodo llegó en los primeros compases del segundo acto. Con Pere Tomás, Malik Dimé, Jonathan Rousselle, David Kramer y Jacob Wiley en pista, los rojinegros ganaron físico y presencia en la zona, cortando de raíz la clara superioridad de Valencia Basket en el encuentro. Los malos minutos iniciales no mermaron la concentración de los locales que, poco a poco, sabiendo sufrir y controlar el balón en cada jugada fueron construyendo una remontada que se haría efectiva a falta de tres minutos para llegar al descanso. Las segundas oportunidades dieron alas a un Covirán que aun tenía que luchar el doble o el triple que su rival para sumar en el marcador. Los taronjas trataban de frenar el ascenso de los granadinos, pero su intensidad se les iba por la boca y por las manos. Una antideportiva de Semi Ojeleye sobre David Kramer fue el principio de un bonus que llegaría a falta de seis minutos para llegar al descanso. Las rotaciones esta vez funcionaron, todo el equipo y el Palacio al completo creía en la victoria. Una asitencia magistral de Christian Díaz para Cristiano Felicio pondría por primera vez al Covirán por delante en el marcador. Xavi Albert paró el encuentro en varias ocasiones buscando una reacción de su equipo que no aparecería en un segundo acto brillante de los granadinos que con un parcial de 23 a 8 se marcharía al descanso con ocho puntos de ventaja (39-31).

Pasado el tiempo de descanso, Pablo Pin apostó por los cinco hombres con los que arrancó el encuentro. Una elección que no surtió el efecto esperado pues Valencia arrancó su tercer cuarto con un parcial de 0 a 5. Nuevamente, Kwan Cheatham al rescate acompañado de Lluís Costa. Los rojinegros resistieron como pudieron el primer envite de los visitantes, pero la ventaja lograda acabó en nada en cuestión de poco más de dos minutos. Paró el partido Pablo Pin pues su equipo no podía tirar todo el trabajo realizado hasta el momento. Una vez más, el regreso de Kramer y Wiley al parqué marcó un antes y un después. Los rojinegros tiraron de fuerza y físico y una concentración de hierro para, a cada canasta de Valencia Basket, no desperdiciar ni un solo ataque que le diese la oportunidad a los de Xavi Albert de tomar distancias. Chris Jones fue el salvavidas de un Valencia Basket que encontraba las vías para entrar a canasta con demasiada facilidad. Periodo de continuos golpes que en el que el Covirán resistió y tiró de orgullo para mantener la ventaja (64-61).

Estaba siendo un encuentro precioso, de esos que emocionan, que te tienen con el alma en un puño seas del equipo que seas. Bonito de ver y de disfrutar, dos equipos que se juegan mucho, aunque con aspiraciones diferentes, peleando cada balón como si la vida se fuese en ello. Todo iba bien hasta que los árbitros aparecieron. Una antideportiva de Pere Tomás provocó una reacción desmedida en Justin Anderson que se encaró con el mallorquín. No hubo respuesta de los colegiados a esto. Un flopping clarísimo del mismo protagonista taronja, que en principio eran tres tiros libres, acabó en una nueva antideportiva, esta vez de Christian Díaz, que acabó por encender del todo a un Palacio que veía, una vez más, como los invitados menos deseados hacían acto de presencia. Del 71 a 71 al 71 a 76 mientras la grada coreaba al unísono un “sinvergüenzas, sinvergüenzas”. De vuelta al juego, Valencia trató de aprovechar el golpe que el arbitraje suponía en la moral de los granadinos, pero estos no se iban a dar por vencidos tan fácilmente. Esta historia ya la conocían los de Pablo Pin, no podían caer en el error de sucumbir a las decisiones de terceros. Peleó hasta el final el Covirán Granada, pero con la renta de cuatro puntos de Valencia a falta de 50 segundos para finalizar el encuentro, los locales tuvieron que soportar cómo una victoria merecidísima se les escapaba entre los dedos por tres antideportivas señaladas en apenas cinco minutos. Tres antideportivas cuestionables que dieron alas a un Valencia que se vió superado por su rival en buena parte del encuentro. Tres antideportivas que pueden marcar una permanencia o un descenso (81-88).

Ficha del partido:

Covirán Granada: Felicio, Cheatham, Valtonen, Díaz, Costa - quinteto titular - Dimé, Rousselle, Kramer, Wiley, Tomás, Iriarte, Germán.

Valencia Basket: Pradilla, López-Arostegui, Jones, Davies, Ojeleye - quinteto titular - Harper, Claver, Puerto, Anderson, Jovic, Kaba, Robertson.

Parciales: 16-23; 23-8 - descanso - 25-30; 17-27

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Carlos Merino

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 29 de la ACB disputado en el Palacio de Deportes con 7.197 espectadores. Will Barton ha sido el jugador descartado para este encuentro. Entra en la convocatorio Germán Martínez.