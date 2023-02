Pablo Pin: "Necesitábamos esta victoria para reforzar nuestro trabajo"

El Covirán Grana vuelve a sonreír. Su victoria ante Carplus Fuenlabrada acaba con su particular mala racha y deja en el pozo a un rival directo por la permanencia. Tras el intenso duelo que se vivió en el Palacio de Deportes, Pablo Pin solo podía mostrarse completamente feliz por el trabajo de su equipo. El técnico granadino dedicó unas palabras a casi todos los miembros de su plantilla y resaltó la gran labor mental que los rojinegros realizaron para no dejarse llevar cuando más complicado se pudo el encuentro.

Valoración del encuentro: "El inicio del primer periodo, a nivel de energía defensiva ha estado muy bien, al igual que el partido en general. Después de un tiempo donde no hemos sido sólidos en el rebote tenemos a Moore con siete, Petit con otros siete o Maye con cinco rebotes. Sobre eso hemos podido construir la victoria. El partido se ha igualado más de la cuenta por nuestros propios errores. El inicio del tercer cuarto ha sido realmente malo. Cuando hemos sido capaces de controlar el balón es cuando hemos podido conseguir de nuevo esa ventaja y jugar con ella. Mike Moore hoy ha cogido siete rebotes, pero por ejemplo Eyenga no ha podido jugar cómodo gracias a su actuación. Es un victoria que nos merecemos todos".

Michael Caicedo: "La primera parte ha sido un jugador que ha metido muchísima energía en pista Tiene un talento excepcional. Como todo jugador joven tiene que aprender en constancia, en concentración para seguir aportando. Lo he visto muy bien y tiene que seguir trabajando sobre esto y, nosotros como equipo, seguir ayudándolo a que crezca".

Nivel de juego de este encuentro para ganar a otros equipos: "Lo que valoro es que hemos sido capaces de jugar con más orden. A nivel defensivo hemos estado muy bien. Si mejoramos el control del balón, competiremos muchísimo más. En cuanto mejoremos eso, cada vez creceremos más. Hoy hay una cosa muy positiva que es que cuando se ha puesto el partido complicado, hemos sido capaces de venirnos arriba, no hemos entrado en ese bucle negativo. En lugar de volvernos locos hemos jugado serio, partiendo otra vez desde la defensa".

Luke Maye: "Se ha encontrado bien, pero muy cansado y ese cansancio lo ha llevado a tomar malas decisiones defensivas. Aun así, en ocho minutos ha conseguido ocho rebotes, es simplemente Luke Maye".

Segunda parte del encuentro: "Cuando tienes una racha positiva, los malos momentos los pasa más fácil. Cuando vienes de una racha negativa como la nuestra, a veces se hacen más grandes y cuesta salir de ellas. Hemos tenido algunas pérdidas absurdas, pero hemos podido reaccionar bien. Es un punto de partida, la respuesta ha sido muy positiva".

Ndoye: "Un paso mejor. Hemos tenido una semana más larga, ha aprendido más cosas, lo hemos ido metiendo en dinámica. Es un jugador que nos va a dar mucho y la mezcla con Petit es muy buena".

Lluís Costa: "Tirando del carro, como suele hacer en los momentos malos. Es un jugador que nunca se va a borrar del partido. Esta siendo una temporada dura para todos, pero él está dando un paso adelante".

Rotación: "Reajustar los roles es muy importante. Las lesiones traen demasiados cambios y eso requiere tiempo. La rotación de hoy se acerca mucho a lo que vamos a tener a partir de ahora. Lo que sí he insistido es que quiero jugar con 10-11 jugadores, no me quiero ver obligado a jugar con seis o siete. Salir del banquillo y aportar".

Positivo de esta mala racha: "Lo que más valoro es que la gente ha seguido apoyándonos. En las malas hemos estado juntos. No ha habido indisciplina. El equipo, el club, la afición, todos hemos seguido juntos".

Equipo tras el partido: "El vestuario estaba eufórico. No son jugadores que pierdan un partido y les de igual. Están todos implicados. Se merecen esta victoria. Ahí estoy yo para bajarles a la tierra el martes y preparar el siguiente encuentro. Necesitábamos esta victoria para reforzar la dinámica del grupo. Jugar en un ambiente así es increíble. Ojalá toda mi carrera pueda entrenar en pabellones así".