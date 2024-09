Pablo Pin: "Vamos a ser duros y competitivos, luego la liga nos pondrá en su sitio"

Son las nueve de la mañana y comienza un nuevo día de trabajo para el Covirán Granada. Botella de agua en mano y sin su habitual café, algo llamativo, Pablo Pin accede al Estadio de la Juventud para dirigir un nuevo entrenamiento. Queda poco más de una semana para que su tercera campaña en la ACB dé comienzo. Con la calma que tanto lo caracteriza, el técnico granadino toma asiento en la sala que en el último mes se ha convertido en su particular aula. En el horizonte se atisba otro año ilusionante a la par que complicado. La permanencia sigue siendo el gran objetivo del Covirán Granada, una meta que este año tratará de lograr con una plantilla donde la veteranía, la juventud y las ganas de seguir creciendo o de encontrar su mejor versión casan a la perfección. Pablo Pin habla con franqueza, "no se pueden crear expectativas falsas". Los pies siguen en la tierra, eso sí con un equipo que este año, como poco será "aguerrido" y de un perfil muy defensivo. El técnico rojinegro analiza su nuevo proyecto, sus rivales directos y las claves del que será su tercera andadura en la ACB. Un año en el que seguro se sufrirá, pero como siempre, se trabajará más que nadie.

P: Ha sido un verano de muchos cambios. La base de LEB Oro que ascendió y logró dos permanencias se ha disuelto y solo queda Pere Tomàs. De esos jugadores, ¿Qué salida ha dolido más?

R: Hay algunos jugadores con los que llevas tanto tiempo que tienes otro tipo de relación. Tanto a David Kramer como a Lluís Costa nos hubiese encantado que siguieran con nosotros, pero es normal el camino que han tomado. Lo intentamos dentro de nuestras posibilidades. El cambiar o decidir que Christian no siguiera creo que era necesario, pero es un jugador que a nivel personal tengo muy buena relación con él, era una persona que daba muy buen rollo, alegre y simpático y se hace raro no tenerlo. Le deseamos lo mejor.

P: ¿Está contento con la plantilla que se ha conformado? ¿Es lo que se buscaba desde el principio o el mercado le ha hecho replantearse alguna idea inicial?

R: Sí estoy contento. Creo que hemos hecho un equipo que cada uno tiene su ambición. Tenemos una mezcla de gente veterana que ya tienen una carrera hecha, pero quieren seguir siendo competitivos con gente más joven que quieren dar un paso más o recuperar su mejor versión. Estoy contento con el equipo que hemos hecho. A nivel de mercado, creo que cuando empezamos a trabajar todo el tema del pasaporte de Bamforth y surgió la posibilidad de fichar a Gian Clavell creo que ha salido bien. Aun tenemos una pieza de extracomunitario libre por si surge alguna lesión, tenemos seis cupos… Creo que el equipo ha quedado bien.

P: Pero Bamforth y Clavell aparecen como extracomunitarios en la ACB

R: El tema de Gian Clavell, él estuvo a principios de semana haciendo un trámite administrativo de su país, una vez terminado ya se supone que se activa su pasaporte español. En principio no hay ningún problema. Con Bamforth también es un tema de trámites administrativos que tardarán un poco más, pero como tenemos las piezas del equipo bien colocadas no hay problema.

P: ¿Cómo de difícil ha sido encontrar a los nacionales?

R: Dentro de la dificultad, creo que las necesidades de algunos jugadores con nuestras necesidades han encajado bien. Con Pere Tomàs era una prioridad que siguiese con nosotros. En el caso de Edgar Vicedo y Rubén Guerrero venían de una temporada en la que nos han jugado y querían encontrar un sitio en el que tuviesen minutos y se les diese confianza para recuperar su mejor versión. Con ellos fue sencillo que vinieran. Con Iván, quiere dar un paso más. Si fuese jugador querría dar un paso más con un equipo que diera confianza a los jugadores de LEB y nosotros somos ese equipo. Con Agustín Ubal fue algo parecido. Viene de una temporada en Breogán en la que no juega, una temporada en Bilbao en la que cuenta un poco más, pero a cuentagotas, en Palencia también a medias y él quiere crecer. Nosotros hemos tenido jugadores como Lluís, Christian o Germán que han crecido mucho con nosotros y ellos quieren crecer también.

P: ¿Entiende el pesimismo o las críticas que hay en torno a la nueva plantilla? ¿Quizás pesa demasiado el cariño a los que se marcharon o la largo sombra que dejaron?

R: El tema de las críticas, supongo que serán en redes sociales y como no las tengo ni las veo ni me interesan. Es algo a lo que no hago caso, el tiempo pone a cada uno en su sitio y hay que darle confianza a todo el mundo. Entiendo que había un cariño a los jugadores anteriores, pero el cariño no mete canastas, ni defiende. Hemos considerado que era el momento de hacer un cambio y el tiempo dirá.

P: Lo que sí se ve es algo más de prudencia en las expectativas

R: Me encuentro mucho en la calle, cuando voy a cualquier sitio, que el año pasado parecía que íbamos a ganar la liga y este año me dicen “¿Este año a sufrir otra vez, no?”. Cambia la pregunta y claro nosotros vamos a sufrir como todos los años. Hay que ser constantes y yo confío en el equipo, el grupo que tenemos. Vamos a ser duros y competitivos, luego la liga nos pondrá en su sitio.

P: Pero sí parece que se ha dado un salto en la calidad de la plantilla, como poco la experiencia en ACB ya cuenta mucho

R: A nivel de experiencia, sí hay jugadores que suman la misma experiencia que antes. Tenemos cosas diferentes. Sí creo que este año somos un equipo más defensivo, el año pasado éramos más ofensivos. Ahora somos un equipo más aguerrido. Este año tenemos ese punto extra de ilusión con gente que quiere crecer y recuperar su mejor versión. Somos un equipo totalmente distinto.

P: Habéis completado un mes de trabajo con este nuevo Covirán Granada, ¿Qué jugador le ha sorprendido más de los recién llegados?

R: En general, la dinámica con todos está siendo bastante buena. Me está gustando mucho la actitud de Agustín Ubal que para ser tan joven tiene las cosas muy claras, sabe lo que tiene que hacer para mejorar y todo el trabajo que tiene que hacer. También hay jugadores que son seguros. La ética de trabajo de Bamforth o Wiley, jugadores como Vicedo y Guerrero son chicos súper trabajadores. También jugadores como Amine Noua o Gian Clavell que no están acostumbrados a entrenar, ellos al estar en Europa es jugar y viajar tres veces en semana y un día de descanso, aquí es entrenar, entrenar y entrenar y el domingo juegas. La adaptación a ese nuevo método lo están haciendo muy bien. En general todos se están adaptando muy bien.

P: De hecho algunos ya comentan que se les está metiendo mucho caña en los entrenamientos

R: (Risas) Bueno. Al final nosotros hay cosas que no tenemos y otras que sí y es que somos gente muy trabajadora. Si se viene a Granada ya se sabe lo que hay.

P: Sobre Scott Bamforth, ahora es uno de los líderes en anotación, ¿Esta es su verdadera versión? Quizás se le prejuzgo un poco el pasado año cuando tan solo disputó cinco partidos

R: Hay muchas cosas. Va a ser difícil que Scott meta todos los días 15 puntos con un 50% de acierto en triples. Para compartir posición de escolta-alero con Gian es una pareja súper sólida. Para él, el nivel físico de equipos Euroliga es muy alto, pero del noveno/décimo para abajo, Scott es una garantía. También él da unas cosas que la gente no ve. La gente va al pabellón y ve cuántos puntos ha metido, pero no ve la ética de trabajo. el liderazgo, la comunicación con sus compañeros, cómo ayuda a los nuevos… Tampoco se ve cómo cuando llega un jugador nuevo lo primero que ve es a Bamforth a las nueve de la mañana tirando, si se entrena a las seis él una hora antes ya está tirando y cuando se acaba el entrenamiento el sigue tirando. Eso no se ve, pero para nosotros es una garantía. Los balones no se meten porque sí. Bamforth para nosotros es un muy buen fichaje.

P: Habla de cómo Bamforth ayuda a los nuevos, parece que este año el equipo se ha conformado muy fácilmente. Las piezas han encajado muy bien, pero luego la temporada puede ser muy dura. ¿Está preparado el equipo para esos malos momentos que pueden venir?

R: Nos lo dirá el momento, pero creo que tenemos gente con la suficiente experiencia. No solo hablo de Rousselle o Bamforth, sino también de Vicedo o Rubén Guerrero que saben lo que es jugar en equipos de nuestro perfil. Eso es una garantía porque sabes que si pierdes un día, el lunes tienes que venir a entrenar a tope. Eso es un gran paso por delante. Esa presión de estar ahí abajo no es fácil llevarla. Espero que seamos un equipo en ese momento. En cuanto al equipo, sí veo que los caracteres están más o menos encajando. Tenemos a Scott que es más serio y callado y luego está Gian que es todo alegría y comunicación. Lo más importante es que el ego personal se quede en la basura. Aquí hay gente con la suficiente experiencia como para saber que con la individualidad no se va a ningún sitio.

P: Otro de los aspectos de los que se ha hablado mucho es la defensa. Parece que el nivel defensivo ha subido mucho este año. ¿La defensa va a dejar de ser un punto débil?

R: Yo creo que sí. De los dos años que llevamos en ACB, recibíamos puntos por el ritmo de juego que llevábamos. Ahora veo los partidos de ese año y hasta me sorprendo. Jugábamos a muchas posesiones y había muchos puntos, pero a nivel defensivo estuvimos en la media de la liga. El año pasado sí que fuimos un equipo débil a nivel defensivo. Este año tenemos un equipo más guerrero y defensivo. Sergi es muy buen defensor. Elías es uno de los mejores defensores de la liga o Rubén puede darnos mucho en el bloqueo directo, hace falta que se lo crea. Vamos a tener un perfil de equipo que en ocasiones nos va a costar anotar, pero no va a ser tan fácil que nos anoten.

P: ¿Qué es lo que más te ha gustado del equipo en esta pretemporada?

R: En ataque el ritmo, estamos intentando acelerarlo, ser capaces de anotar en los primeros segundos. No recuerdo demasiados malos tiros y eso significa que nos pasamos el balón y que cada uno tiene claro lo que tiene que hacer. En defensa, el seguir trabajando desde la agresividad, el seguir siendo físicos. Por mi forma de entender el baloncesto no queremos jugar con siete jugadores, queremos que la rotación sea más alta y para eso se necesita un buen nivel físico.

P: Me gustaría hablar un poco del resto de equipos, sobre todo, de los que pueden ser rivales directos. Sobre Leyma Coruña, al principio del verano parecía que podían ser la gran sorpresa por los nombres que estaban sonando. Apuntaba a una plantilla completamente renovada, pero finalmente han hecho la misma apuesta que vosotros el primer año de ACB, bloque de LEB y cuatro-cinco fichajes. ¿Cómo ve su proyecto?

R: A mí me gusta. Creo que el seguir con el bloque de LEB es un acierto, lógicamente porque tienen jugadores que pueden jugar en ACB. Creo que han fichado muy bien. Taylor jugó súper bien el año pasado, Figueroa a ver cómo responde a los partidos, Lima es una garantía y la duda es Thompkins, si va a jugar y en qué disposición física. Su planteamiento me gusta.

P: ¿Y Lleida?

R: Un equipo que recién ascendido ficha a Thomas Bropleh y Oriol Paulí… no están fichando a cualquiera. Creo va a tener un equipo muy compensado y es un equipo muy duro en casa. Tienen un ambiente que la gente anima mucho y creo que va a ser muy competitivo. Creo que este año no va a haber un Fuenlabrada o un Palencia. No va a haber un equipo que se descuelgue.

P: ¿Y el resto de equipos?

R: A ver primero Breogán que ha fichado a Moore, pero hay que ver cómo se adapta al nivel físico. Manresa con el año post Pedro Martínez que va a ser difícil. El juego de Ocampo es parecido, pero esa etapa creo que no va a ser sencilla. Bilbao, que hay que ver cómo se adapta Frey a la liga. Le han dado las riendas a Pantzar, pero no es lo mismo tener a Renfroe de compañero que tiene esa experiencia en la competición. Han perdido a Adam Smith que era un jugador que anotaba con una facilidad increíble, el cambio de Killeya Jones… Hay también equipos a los que el año pasado se les sorprendía y este año va a ser más difícil. Por ejemplo Baskonia. El año pasado no entró en playoffs pero este año con Pablo Lasso va a volver a estar arriba. Valencia, por ejemplo, que jugó semifinales, pero nosotros les ganamos. No se si este año con Pedro Martínez será tan fácil. A ver joventut con esa mezcla entre jugadores jóvenes y otros muy veteranos como Tomic y Pustovyi.

P: Por último, en la entrevista que Jonathan Rousselle concedió a GranadaDigital, dijo que, aunque estaba claro que el objetivo del equipo era la permanencia, que había que ser ambiciosos y que si las cosas se hacían bien desde el principio pues a ver que tal. ¿Busca Covirán Granada este año, por qué no, dar un paso más, aunque ese paso será salvarse a falta de dos jornadas en lugar de en la última?

R: Es importante la humildad, hay que seguir teniéndola, pero no está reñida con tener ambición. Sin ambición no hubiésemos subido en diez años de Primera Nacional a ACB. Pero siempre hay que tener los pies en la tierra. Eso te pone en tu sitio y te hace trabajar igual o más que los demás. El año pasado tuvimos once victorias, perdimos cinco o seis partidos en los últimos minutos. Si ganas dos de esos partidos te metes en Europa. No es tan difícil entre comillas. No está tan lejana la salvación de poder competir ahí. ¿Sería positivo para el club meterse en Europa? Eso habría que analizarlo. Lo primero es salvarse, cuanto más arriba quedes mejor. No podemos mirar la posición porque se crean expectativas falsas y cuando no se ajusta con la realidad tenemos un problema.