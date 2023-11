Pablo Pin: "Lo único que quiero es que demos el 100% en la pista"

Llega el primero de los 'cocos' al Palacio de Deportes. El Covirán Granada se medirá este domingo a todo un Real Madrid, un reto muy complicado, pero nunca imposible. Tras la derrota ante Baxi Manresa, Pablo Pin ha detallado en la mañana de este viernes en rueda de prensa que el equipo "ha trabajado bien, a nivel físico están todos bien, sin molestias, cosa que no ha pasado en semanas anteriores. Ha sido una semana para seguir mejorando, construyendo y fijarnos en nuestros detalles".

Con un balance de 1 a 6 en lo que va de temporada, el murmullo exterior cada vez se hace mayor y la afición espera con más ansia que nunca que el primer pinchazo de los blancos sea en tierras granadinas. Ante esto, el técnico rojinegro señala que "pensar en el primer pinchazo del Madrid es complicado. Nosotros pensamos en hacer las cosas bien, competir al máximo nivel y si eso nos permite poner las cosas difíciles al Madrid y estar en el partido es lo que queremos".

Especial hincapié hizo Pin a la necesidad de centrarse solo en los aspectos importantes del equipo y, sobre todo, de salir a la pista a dar "el 100%". "Yo no le pido al equipo que le gane al Madrid, lo que le pido es que lo hagan lo mejor posible. Si nosotros salimos el domingo y hacemos lo mejor que podemos en ataque y en defensa y el Real Madrid nos gana es lo normal. Lo que no puede ser es que vengamos la siguiente semana con la tristeza de que nos ha ganado el Madrid. Hay que entrenar al máximo porque viene otro partido, no nos podemos rendir tan pronto. El ejemplo es el año pasado, que no nos rendimos, seguimos con una buena dinámica, creímos en nosotros y lo sacamos. Ahora que la situación no nos sonríe es cuando vemos si un equipo está unido, es sólido y tiene buena dinámica. Es el momento de demostrar esas cosas que muchas veces se dicen. Pase lo que pase, lo único que quiero es que demos el 100% en la pista".

Ante la complicada situación que viven los granadinos, el entrenador rojinegro tira de psicología para hacer entender que lo importante será llegar al final con el mejor resultado posible. ""A todos nos pasa, pensamos en algunos momentos que deberíamos estar en otra situación. Por otro lado, la situación es la que hay. No podemos seguir recordando y quejándonos. Esto es lo que hay y hay que seguir trabajando. Nosotros sabemos que, a pesar de todas las expectativas, tenemos que trabajar hasta el último día para conseguir nuestro objetivo. Si hay alguien dentro del equipo que aun no lo tiene claro no pasa nada porque se le aclarará más todavía. Lo que espero es que seamos capaces de utilizar esta situación. La derrota tienes que saber utilizarla y endurecerte cuando las cosas no van bien. Si no sabemos hacerlo sí nos estamos equivocando. Si nos seguimos quejando es culpa nuestra. Espero que cuando llegue un final igualado, demos un paso adelante porque hemos aprendido de lo que hemos vivido".

El Real Madrid, un rival casi imparable

Los de Chus Mateo llegarán al duelo de este domingo tras una semana atípica. Habituados a la doble competición, los blancos han visto aplazado su encuentro de la competición europea de esta semana ante el Maccabi Tel Aviv por lo que han podido disfrutar de una semana "normal" de trabajo. "El Madrid al final tiene 15 jugadores de muy buen nivel. El año pasado recuerdo que ellos venían de doble semana europea y salieron con todo. Sabemos que vienen sin jugar Euroliga, habrán aprovechado para entrenar seguro y vendrán con descanso. Espero a los que suelen jugar, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. Nosotros hemos visto cosas del rival, pero sobre todo, nos hemos fijado en hacer las cosas bien nosotros. Hay que hacer un sobre esfuerzo defensivo, con el Madrid sino trabajas al máximo nivel físico y de concentración, ellos tienen tantos focos de anotación que te meten canasta en cualquier momento".

Con la incógnita de qué jugadores serán los elegidos para la Jornada 8 de la ACB por parte de Chus Mateo, Pablo Pin pone el foco en el plano defensivo, concretamente en el rebote. "En rebotes, el Madrid es uno de los peores equipos a nivel de porcentaje. Aun así, anotan y tienen mucha facilidad para meter puntos. También compensan con los robos de balón y los tapones. Con Campazzo han subido mucho la agresividad y tienen dos cinco que tapan muchos espacios. Es cierto que están sufriendo en el rebote, pero en los momentos importantes es un equipo que rebotea como lo que es, un gran equipo.