Pablo Pin cuenta con toda la plantilla de cara a un partido vital ante Breogán

El Covirán afronta su primer partido de 2024 con noticias positivas. Tras varias semanas en las que las lesiones y los virus han atacado a la plantilla rojinegra, Pablo Pin al fin ha podido contar con todos sus jugadores para preparar el duelo ante Breogán de este domingo, partido para el que podrá contar también con Lluís Costa. El base catalán se recupera favorablemente de sus molestias en la cadera y ya ha podido realizar parte de los entrenamientos con el equipo. El técnico granadino ha hablado sobre la importancia de este partido y lo que supondría conseguir la sexta victoria de cara a la segunda vuelta, aunque también ha reconocido que, de perder, el equipo seguiría metido en la lucha, reconociendo además que Breogán cuenta con más presión de cara al duelo del domingo.



Valoración de la semana: "Ha sido una semana buena después de tener unos días de descanso, hemos completado los entrenamientos con normalidad. Lluís cada vez se encuentra mejor y espero que hoy pueda hacer casi todo el entrenamiento. Se nota cuando después de varias semanas con nueve u ocho jugadores, con ayuda de los canteranos, el tener a la plantilla completa se nota".

Claves del partido: "En primer lugar, creo que Breogán es un equipo que hace bastante daño ala rebote ofensivo, sobre todo los exteriores ayudan mucho. Suman mucho de segunda oportunidad, por lo que el rebote es prioritario para nosotros. También ser capaces de estar en el partido, Breogán jugó el 39 en gran canario y el 3 en Turquía por lo que los minutos pueden notarse. Tiene que ser un partido de estar metidos y buscar nuestra oportunidad".

Jugar en el Pazo: "Para los dos equipos es un partido importante, ellos tienen un punto más de presión. Tenemos muchos rivales que tienen que venir aquí, ganar supondría sacar dos victorias. Ese punto de presión, puede venir bien o mal según se gestione. Por eso les estoy insistiendo en estar metidos en el partido. Ellos van a empezar muy fuerte el encuentro. Se juntas muchos factores y tenemos que ser capaces de aprovecharlo en nuestro favor".

Felicio: "Hemos visto cosas a nivel de dinámicas del juego, que tenemos que ser más constantes a nivel de concentración. Estamos trabajando en no concentrarnos en temas de arbitrajes, no quejarnos, no lamentarnos y seguir ocn la siguiente jugada. Esta liga no espera, en el momento tque te quejas ya te han metido una canasta. En Breogán tendremos que no fijarnos en los árbitros".

Defensa contra Breogán: "La defensa, tenemos que estar muy concentrados en hacer nuestras normas. los jugadores están muy pendientes en ver quién hace la ayuda, pero nos olvidamos del 1x1. En el tiro de tres tenemos que controlar sus rachas, ser capaces a nivel individual de controlar lo que mejor hacen. Tratar de controlar sus rachas de tiro".

Victoria para encarrilar la permanencia: "Queda mucho por jugar. Sería una victoria importante porque sacas dos victorias importantes y nos acercamos a los que están por encima nuestra. Nuestro objetivo es pasarlos. Si ganas no te has salvado, pero haces una muy buena primera vuelta y encaras la segunda vuelta con otra cara. Si pierdes pues se sigue en la pelea. Antes de la Copa tenemos a Obradoiro, Girona, Manresa, Barcelona... son rivales que si sacas uno o dos puedes llegar con ocho y llegar con ese numero de victorias antes de la Copa sería muy positivo.

¿Qué le pide Pablo Pin a los Reyes Magos?: "Hay gente que cuando cumple más años no va a la cabalgata, yo sí sigo yendo. Les pediría salud, que todos, no solo el equipo, tengamos salud y podamos cumplir nuestros objetivos. Para el 2024, para el equipo, le pido no lesiones y me gustaría que tuvieramos un punto más de creer en nosotros mismos. Estamos hablando que estamos rozando a los que tenemos por encima y que nos podamos creer que podemos pasarlos".