Pablo Pin: "El partido del domingo no es definitivo"

Semana atípica para el Covirán Granada. Los rojinegros han tenido que preparar el derbi andaluz contra el Betis con las ausencias parciales de Petit Niang, Luke Maye y David Iriarte. Los tres jugadores han estado realizando entrenamientos parciales, pero Pablo Pin espera poder contar tanto con el senegalés como con el estadounidense para el duelo del domingo. Un partido que para el técnico granadino es importante porque "te impulsa" en la clasificación, pero "no definitivo". Además, el entrenador ha advertido de la agresividad con la que llegará el Betis al encuentro en el Palacio por su extrema necesidad de sumar triunfos.

Valoración de la semana: "A nivel de trabajo y de concentración ha sido una buena semana. Hemos tenido que poner un poco la atención en intentar recuperar jugadores. Ricardo Martín ha sido importante para echar una mano en la dinámica de entrenamientos. Hemos tenido mucho cuidado con algunos jugadores para que puedan llegar al partido. David, Luke y Petit han hecho partes de los entrenamientos, probándose durante la semana. Petit, por ejemplo, ha hecho la sesión completa de este viernes y Luke entrenó a principios de semana, hoy ha descansado y mañana entrenará. En función de sus sensaciones veremos si podemos contar con ellos".

Partidos clave contra Betis y Zaragoza: "Es un partido que te impulsa. Más que nada porque le puedes sacar una victoria más a un rival que ahora está abajo y tú sigues colocado en buena posición, con buena dinámica y haciendo caja para cuando lleguen las malas semanas. Si ganamos muy bien, pero no nos hemos salvado y si perdemos pues habrá que seguir trabajando. No significa que vayamos a descender. Son partidos importantes, pero como cualquier otro partido. El partido del domingo no es definitivo".

Necesidad del Betis por ganar: "Ellos van a intentar salir muy bien desde el principio. Van a venir con el cuchillo entre los dientes. De perder este partido seguirían con una victoria y ya han jugado contra Girona, Zaragoza, Fuenlabrada, rivales que previsiblemente vamos a estar en esa pelea de no descenso. Creo que Zaragoza va a salir de ahí, irá hacia arriba y no tendrá problemas. Sí me espero un partido donde ellos salgan al 200% desde el inicio. Tenemos que estar muy concentrados porque esa energía también puede jugar una mala pasada. Debemos frenar el inicio, mantenernos en el partido y esperar nuestro momento".

Lesiones: "No podemos pensar que ellos tienen bajas cuando nosotros también tenemos. Hemos tenido una semana de buen nivel de trabajo, pero muy irregular en cuanto a jugadores en dinámica. Tsalmpouris estaba jugando bien, pero ahí llegamos un poco equilibrados. No tenemos al equipo completo ni ha sido una semana normal".

Último encuentro contra Betis en la Copa Andalucía: "No estábamos todos, nos faltaban jugadores muy importantes. Todavía nos estábamos adaptando al nivel contra el que nos íbamos a enfrentar. Todavía éramos un equipo más de LEB que de ACB. Hemos dado un cambio muy grande, no solo por los fichajes que nos faltaban sino por el bloque de LEB que ya se ha adaptado a la competición. En ese momento nadie esperaba nuestras cinco victorias. Ellos también han perdido partidos con final igualado y eso pesa. Nadie se esperaba que nosotros estuviésemos con cinco y ellos con una".

Prince Ali: "Acaba a final de mes, sobre el 26 de diciembre, ahí es cuando tenemos que hablar con él sobre su situación. Estamos contentos con él, está muy claro. Si las cosas siguen como ahora, lo normal es que intentemos que se quede, pero queremos esperar un poco para ver cómo van los siguientes partidos. Pueden pasar mil cosas. Si de aquí a finales de mes se lesiona Felicio, a lo mejor necesitas fichar a un pívot. Su contrato se prorroga con las mismas condiciones. Lo veo muy feliz aquí, cada vez juega mejor, con más sentido y más maduro".