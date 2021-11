Pablo Pin: "El arbitraje irá mejorando con las jornadas"

Nueva semana corta para el Covirán Granada. Los rojinegros vuelven a tener en su calendario una de esas semanas en las que el tiempo de recuperación y de preparación para el próximo encuentro es casi nulo. Tras vencer el pasado viernes a Palencia a domicilio, los granadinos regresan al Palacio para recibir al Girona. El cansancio y los minutos en las piernas comienzan a notarse, pero Pablo Pin aseguró que "es lo que toca y debemos hacer otro esfuerzo para afrontar este partido". Además, el entrenador apuntó en la rueda de prensa previa al choque del martes que "es muy importante sumar para separarnos un poco en la clasificación de Oviedo". El técnico rojinegro hablo, además, de las últimas actuaciones arbitrales y de los problemas que generan las faltas en el juego de David Iriarte.

Valoración de la semana: "El equipo a nivel mental está muy bien, veo al grupo con mucha confianza, aunque es verdad que a nivel físico están cansados. Sabemos la importancia del partido de mañana, Girona lleva una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, pero es un equipo que tiene talento que puede jugar bien y podría sumar en cualquier momento. Es muy importante para nosotros sumar y afrontaremos el partido con mucha confianza y tratar de separarnos un poco en la clasificación de Oviedo que tiene el mismo balance que nosotros".

Paralelismo con el partido de Leyma Coruña: "Nosotros llegamos mejor. La maquinaria la hemos puesto en marcha y se nota que el equipo es más continuo, cometemos pocos errores y estamos más concentrándose. Sí que Girona puede venir con la necesidad de ganar, pero estamos nosotros mejor. El partido de Palencia ya lo hemos jugado y celebrado y ahora toca Girona, no podemos pensar en todo lo que hemos hecho antes".

Defensa especial para los bases de Girona: "Contra este equipo ese tipo de defensas es más difícil hacerlas porque son unos jugadores que leen muy bien el partido. Cuando nos enfrentamos a jugadores de un nivel como el de Sabat tenemos que defender entre todos, los pivots tienen que hacer bien su trabajo en los bloqueos... Mañana será un partido en el que tendremos que hacer muy bien las cosas básicas, más allá de tener un plan especial".

Estado físico de la plantilla: "Vamos notando el cansancio, pero esto es así. Cuando hay jornadas entre semana todos los equipos están cansados, pero es lo que hay. Es momento de hacer un esfuerzo, jugar este partido, hacer otro esfuerzo para el siguiente y luego vendrá una semana larga en la que podremos descansar".

Arbitraje: "El tema de David, él tiene por un lado que va a todo y hace faltas que no debería, pero también es cierto que llevamos dos partidos en los que de las diez faltas que le han pitado hay seis discutibles. Al principio de la pasada temporada pasó también y al final fue ajustándose. Yo hablo mucho con David sobre esto y lo que le digo es que no podemos caer en los fallos tontos. Lo que veo de todo este tema no solo es el ganar es el average, es fundamental. En la primera vuelta, aunque vaya ganado de 18, voy a pedir un tiempo muerto para ganar de 20 porque nosotros subimos de plata a oro por el average. El otro día teníamos el partido muy controlado, jugando un baloncesto muy bueno y en el último cuarto nos pitan las mismas faltas que en todo el primer tiempo. El arbitraje también ira mejorando poco a poco o eso espero".

Partido contra Girona: "Cuando hay público aquí en Granada nosotros lo agradecemos, lo que sí veo es que hay que darle importancia a todos los partidos. Necesitamos sacar el partido entre todos, espero que haya ambiente. Por parte de Girona, mejor que Marc Gasol no venga de jugar está claro. Girona tiene un gran equipo y muchos jugadores que pueden crearnos problemas".

Juniors: "La idea es que mañana Ricardo Martín venga convocado y esperamos poder inscribirlo en el acta. Si puede jugarán y sino no. Ellos están aquí para ayudarnos y para mejorar, eso lo tienen claro y su equipo realmente es el junior. No podemos correr, si hay oportunidad de darle minutos lo haré porque se lo merecen y se lo están ganando".