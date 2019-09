Pablo López llega este viernes a Granada con estradas aún disponibles

Pablo López continúa presentando en directo su último y exitoso álbum “Camino, fuego y libertad” dentro de su Tour “Santa Libertad”. Con este trabajo se presentará en directo ante su público este viernes 6 de septiembre en el Palacio de Deportes de Granada a partir de las 22h.

Con este trabajo, el compositor y cantante malagueño, ha expresado que ha sido el disco que “ha revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi casa”. “El patio” también ha revolucionado los corazones de miles de fans, un tema que el propio artista describe como una canción sin techo, una búsqueda de la libertad genuina y perdida con el disimulo de la madurez: “cuando uno tiene que desnudarse definitivamente sólo puede hacerlo con un desgarro, y eso es está canción. A veces se piensa para escribir y a veces se grita sin pensar.”

Este álbum incluye once nuevos temas, compuestos, grabados y producidos entre UK en The Abbey Road Studios, USA East West Studios (L.A.), Madrid (MG Studios) y Barcelona (Wiked Sound). Un trabajo que pasa a marcar un antes y un después en la carrera de Pablo López y que se convierte en el más íntimo y emocional de su carrera, sin perder la magia de contar historias que se desean escuchar pausadamente de principio a fin y acompañadas por grandes melodías, arreglos y una composición magistral, así como su inconfundible manera de acariciar el piano. Grabado y producido por Kim Fanlo y la involucración total de Pablo López en esta parte del proyecto, ha contado con grandes colaboraciones de arreglistas y músicos como Aaron Sterling, The London Metropolitan Orchestra conducida por Andrew Brown y Patxi Urchegui en sección de vientos.