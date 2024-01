Órgiva pone en marcha el primer centro de oncología integrativa en España

Dicen que hay espacios que curan, alivian el ánimo y dan bienestar. Uno de esos lugares es la Alpujarra de Granada. Una comarca de gran riqueza paisajística, cultural y diversa donde conviven personas de hasta 20 nacionalidades. Por eso, no es extraño que Julia Ruiz eligiese este lugar para desarrollar su proyecto empresarial y de vida: un centro de medicina integrativo en terapias complementarias para personas afectadas por el cáncer.

En Órgiva, en el corazón de la Alpujarra Granadina, la doctora Ruiz Vozmediano acompaña a pacientes oncológicos en su recuperación. Con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural Alpujarra -Sierra Nevada de Granada, Julia- especializada en Oncología- ultima Onconature, un centro pionero en España.

Han tenido que pasar casi ocho años para que la idea que rondaba en su cabeza de crear una unidad de oncología integrativa se hiciera realidad. Mientras tanto, en esos años ha habido estancias formativas en el extranjero donde Julia conoció cómo funcionan estas unidades y, sobre todo, ha habido muchas preguntas y necesidad de información de aquellas personas que sufren una enfermedad o tienen cerca a alguien con este problema de salud. “Mis pacientes me han hecho ver que necesitan mejorar su calidad de vida a través de terapias complementarias”, expresa.

En todos sus años de formación, Ruiz Vozmediano ha visto cómo sus pacientes tenían que acudir periódicamente a recibir sus tratamientos en una sala donde la luz entra por unas ventanas que hay en la parte superior, una sala donde los sillones de quimioterapia se encuentran unos junto a otros, sin nada de intimidad, un espacio que más que curar enferma, describe. “Todo ello -reflexiona-se pasa por alto cuando tu objetivo es curarte y cuando el personal de enfermería y auxiliares humanizan tanto esa sala que de alguna manera hasta se te olvida donde estás”.

Esto unido al hecho de que mis pacientes me preguntaban qué podían hacer ellos para estar mejor me llevó a pensar cómo podría ayudarlos y desde el segundo año de residencia imaginaba trabajar con ellos en un entorno diferente, un lugar que diese vida y sobre todo paz. Siempre intentaba responder a la misma pregunta y sigo haciéndolo: ¿si yo tuviera cáncer cómo me gustaría tratarme, qué me gustaría que me dijesen, qué cambiaría de mi vida? Está claro que querría tener el mejor tratamiento convencional posible: quimioterapia, radioterapia o cirugía. Pero, además me gustaría tener, independientemente del pronóstico, calidad de vida.

Por eso, Julia siempre pensó que su proyecto debía estar en el mundo rural. “No tenía ningún sentido impulsarlo en la ciudad porque precisamente la oncología integrativa que desarrollamos se realiza en contacto con la naturaleza y qué mejor sitio que en mi pueblo, Órgiva, donde he crecido”.

Desde que comenzó su trabajo en el campo de la Medicina Integrativa, la doctora Ruiz Vozmediano ha seguido una línea muy definida con base científica en todas las terapias que utiliza, posicionándose actualmente como un referente a nivel nacional al igual que su centro.

Onconature tiene una serie de alojamientos con 18 plazas donde las personas usuarias están acompañadas durante su estancia por un conjunto de profesionales cualificados, entre ellos, la propia doctora Ruiz quien subraya la atención personalizada de 24 horas que facilita ella y su equipo de profesionales de especialidades como fisioterapia, nutrición, psicología, preparación física, arteterapeutas, oncología, yoga. “Queremos estar con las personas que sufren esta enfermedad, quitarles miedos, darles información veraz más allá de la que puedan encontrar en internet y que, a menudo, carece de base científica”, afirma.

Onconature proporciona una atención global, multi e interdisciplinar al paciente oncológico, a través de cursos de Oncología Integrativa enfocados en sus tres pilares – nutrición, ejercicio y control del estrés – y con una metodología propia – Learn Adapt Live – que se desarrolla en el entorno natural del centro.

Se trata de que los pacientes dispongan de las herramientas necesarias para lograr una mejor calidad de vida independientemente del momento y la situación en la que se encuentren, proporcionándoles el apoyo necesario.

Ruiz señala que muchos pacientes debido al cáncer, se ven obligados a dejar su trabajo generándoles esta situación problemas económicos. Por este motivo, el centro impulsa campañas de crowdfunding para financiar cursos a aquellos pacientes oncológicos que no tenga recursos.

Onconature no es una actividad más en la carrera profesional de Ruiz Vozmediano. “Es mi proyecto de vida al que le he dedicado todos mis recursos, energía y tiempo”. En este proceso, el Grupo de Desarrollo Rural le ha llevado de la mano en este emprendimiento. “Sin su apoyo no habría podido acceder a estas ayudas”, concluye.