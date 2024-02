Gobiernos sin mando

Como uno tiene una edad, recuerda y echa de menos la zarzuela y en una de ellas se dice aquello de que las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y con los años se da cuenta de que no solo es la ciencia y que no son adelantos, son cambios profundos e injustos.

Por cierto, ¿han caído ustedes en que ahora mismo, en el XXI, nuestros mentores políticos han decidido que ese llamado género chico es algo genial y hay que protegerlo? Pues ya han tardado, porque generaciones y generaciones de españoles y extranjeros ya lo sabíamos desde hace mucho. Ahora queda esperar a ver quién es el listo o la lista que se pone la medalla.

Pero volvamos a los cambios. Porque resulta que no solo la ciencia avanza a ritmo de meteorito y son muchas más las cosas que nos están dejando de piedra, sobre todo, a los llamados jubilados, que somos una especie que sabemos por veteranía y a la que soportan y muchas veces odian y repudian una gran mayoría. Los que mandan también.

Así, ya no sé de qué sirve elegir un gobierno y nombrar a cientos y cientos de respetables mandamases más secretarios, ayudantes, consejeros, etc. No sé para qué sirve todo eso si con unos cuantos gestores, pocos, nos podíamos arreglar y gastaríamos la mitad de la mitad. Hablemos, pues, de algunos asuntos caseros que son los que nos importan.

Porque sobre el petróleo y sus subidas y bajadas a capricho no mandan más que los que lo han encontrado bajo sus pies y los demás que miren y paguen.

Sobre el armamento los únicos que son responsables son los que tienen que aligerar los almacenes, con lo que lo mejor es inventar unas guerras aquí y allá y todo arreglado. Arreglado para ellos, porque los demás tenemos casi toda la vida y las carteras destrozadas con cada lio.

Si hablamos de la luz eléctrica, pues ya saben, llamen a las empresas que distribuyen y verán la sorpresa que se llevan porque la luz sube por no sé qué historia de los vientos, los caprichos atmosféricos y no sé cuántas cosas más. Y no les aconsejen que se podrían arreglar desde hace mucho con el sol que nos alumbra desde siempre porque eso no les interesa, la estrella va por sí sola y no les beneficia. Tampoco les hablen de inversiones, eso les cuesta mucho.

¿Hablamos del aceite? Porque les contaran que hay pocas aceitunas, que no llueve -parece que escasez de lluvia solo ocurre ahora-, que las cosas están muy mal y que no hay más remedio que subir precios porque tienen que seguir ganando lo mismo. Solo que no dicen que hay muchos, muchísimos, intermediarios que no hacen nada y que se llevan el manso ni tampoco les dicen que la aceituna es el único producto, al menos que yo sepa, que se compra en el campo sin decir al productor lo que le van a pagar hasta mucho después de que el producto esté en los almacenes. Por cierto, siempre es una porquería los que les pagan, pero eso ya no tiene arreglo una vez entregadas las aceitunas.

Y podemos seguir y seguir con muchos más ejemplos y cuando se pregunta al gobierno que manda, o que dice que manda, les hablará de comisiones que se formarán para investigar el tema detalladamente amenazando con grandes multas que se impondrán a los culpables, y últimamente también les pueden decir que las comisiones estarán formadas por los más sabios de la humanidad. El problema está también en que si usted insiste y les indica el verdadero camino para hacer que los que ‘roban’ legalmente lo hagan con menos descaro y más inteligencia, les dirán que eso no es democracia. Eso se llama dictadura y el que ocupa cargo actualmente no está para eso. Él cobra más que bien cada mes así que no le caliente usted la cabeza.

O sea, nada de nada.

Como verán han cambiado mucho las cosas y no solo en la ciencia como decía la zarzuela. Pagamos muchísimos grandes sueldos y los que de verdad mandan son los que dirigen empresas y comisionistas que solo usan el teléfono y poco más para llevarse lo que sea, cuanto más mejor, y usted es el paganini que no tiene voz ni voto porque, aunque la tenga, o usted crea que la tiene, no le sirve absolutamente para nada.

Éramos una fortaleza de energía y poder y nuestra furia ibérica era famosa en todo el mundo. De ahí hemos pasado a ser un ganado manso que no sirve ni para mugir a solas y cuando miras a la gente que está a tu lado te das cuenta de que todo ha avanzado para los privilegiados y listillos que se han sabido colocar donde nadie esperaba, y tú eres el ultimo mono

Y si te da por pensar en los consejos de los mayores de tu época te darás cuenta de que muchos te lo dijeron y no te enteraste o no te lo creíste.

¡Ah! No he hablado de la banca porque eso, manda… (rellene usted los puntos)