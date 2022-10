Enfermeras: visibles, pero desconocidas

Hace unos días, en Sevilla estuve participando en el foro de enfermería del consejo andaluz de colegios de enfermería. En él, comenté algunas de estas 10 ideas sobre la imagen de las enfermeras:

1. Las enfermeras son invisibles para muchos medios de comunicación salvo excepciones, pues hace 20 años sólo eran citadas como fuente informativa en el 4% de las noticias y 20 años después el panorama no se ha modificado. La falta de progreso en la representación de las enfermeras en las noticias de salud en los últimos 20 años ha sido sorprendente.

2. Tanto los periodistas como las enfermeras es necesario que hagan más para garantizar que el público se beneficie del conocimiento y la información que pueden proporcionar las enfermeras. Las enfermeras es necesario que involucren más a los periodistas de manera rutinaria y comunicar sus progresos, perdiendo el miedo a hablar con ellos/as. También es necesario educar a los periodistas para que conozcan cuál es el papel de la enfermería, así como facilitarles que encuentren fácilmente a enfermeras expertas con las que hablar. Los periodistas en general, desconocen el rol de las enfermeras. Si los periodistas no entrevistan a las enfermeras, es posible que se pierdan la mejor parte de la historia.

3. Se habla de médicos y profesionales sanitarios, lo que automáticamente les sitúa en un nivel superior al nombrarlo de manera diferenciada del resto. Se habla de cuidados y se excluye a quienes fundamentalmente los prestan como son las enfermeras. Se habla de investigación médica en lugar de investigación sanitaria o en salud, como si tan solo los médicos pudieran investigar o investigasen. Se habla de la importancia de tal o cual técnica médica, y se ignora sistemáticamente cualquier intervención enfermera que puede tener efectos sobre la salud mucho mayores que una técnica específica para un reducido grupo de personas.

4. Las enfermeras no son identificadas como individuos, sólo se perciben como grupo dentro del equipo de trabajo. La imagen de las enfermeras en los medios no permite ayudar a comprender las habilidades que poseen ni el trabajo que realizan. La imagen que se proyecta de la profesión está fundamentada en una idea algo errónea del cometido profesional y de cómo las enfermeras pueden contribuir a aumentar la salud de la población. Los medios trasmiten a veces una imagen trasnochada, perteneciente a otra época y con poca relación con la imagen actual que los profesionales enfermeros tienen de sí mismos. Todo ello se traduce tanto en un desconocimiento de la población sobre lo que representa ser enfermera, como quizás, en una pobre auto-valoración de las propias enfermeras. La sociedad actual raramente ve imágenes que representen la intelectualidad de las enfermeras o la toma de decisiones con respecto a la salud de la población, o sus servicios a la sociedad y de sus esfuerzos para ofrecer intervenciones responsables y defender a los usuarios de actuaciones terapéuticas poco seguras, no se visualiza donde trabajan las enfermeras y se sigue considerando a la enfermera como un ayudante del médico. Lo que se trasmite y percibe es una imagen pobre, poco reconocida y poco respetada. El hecho de que la enfermería sea una disciplina académica, basada en la evidencia científica con diferentes estadios o escalones académicos y profesionales, debería haber propiciado y legitimado un cambio cuantitativo y sobre todo cualitativo en la imagen que de las enfermeras trasmiten los medios, sin embargo parece que esta imagen resulta resistente a dichos cambios y son muy pocas las veces que la enfermera como profesional aparece en los medios de comunicación como protagonista de una noticia, la mayoría de las veces es una mera comparsa, que aparece marginalmente y como relleno o decoración.

5. Se trata de una profesión muy visible pero profundamente desconocida. Todavía la sociedad no conoce su campo de responsabilidad, su espacio de autonomía e iniciativa en el cuidado de las personas, la familia y la comunidad. Desconoce que es una profesión que desempeña funciones propias independientemente de otros profesionales y que, aunque se trabaje en equipo, sus funciones no derivan de las órdenes de otros profesionales, como los médicos, sino de las necesidades de cuidados de la persona que constituye su foco de atención.

6. Es un problema del sistema que no incorpora la mirada del cuidado porque sigue teniendo una visión médicocéntrica, con una minusvaloración del cuidado. Necesitamos enfermeras, que sean muy conscientes del valor de los cuidados, evitando muertes, evitando complicaciones, evitando utilización inadecuada de los servicios,…. Para ello, falta voluntad política. Y la pregunta sería: ¿Cómo se atreven los políticos a impedir que la perspectiva enfermera esté en el núcleo de la toma de decisiones en salud? ¿Por qué son/somos las enfermeras necesarias en gestión de políticas sanitarias? Las enfermeras tienen un conocimiento de todo el hospital que nadie tiene por la amplia visión de los problemas de salud de la población, el enfoque científico y además, el bio-psico-social. Para mejorar la imagen, se necesitan ENFERMERAS DE VERDAD, no “señoras” que dicen ser representantes y no han ejercido en su vida.

7. Las enfermeras españolas son marca España. Son indispensables porque las personas siempre necesitan y necesitaremos cuidados. Sin la perspectiva de las enfermeras, la salud global no se puede conseguir. Con enfermeras, se reduce la mortalidad, disminuyen los eventos adversos y las complicaciones. Además, la práctica avanzada en enfermería reduce en un 20% la mortalidad relativa en insuficiencia cardíaca o que en pacientes con ictus agudo, por cada 6 pacientes se evita por parte de una enfermera, en uno la mortalidad. Las enfermeras son la columna vertebral del sistema sanitario.

8. Las enfermeras también deben adoptar y desarrollar nuevos roles de liderazgo para ser más visibles. El personal de enfermería, sea en un centro de salud o en un hospital, combina dosis de “medicamentos” pautadas con dosis enormes de paciencia regaladas, con las cuales nos curan y nos cuidan. La investigación de Enfermería y la práctica basada en la evidencia serán útiles para promover la profesión y resultados de la investigación se podrían utilizar para mejorar el desarrollo de la identidad profesional. Ese cambio se notará a partir de la necesidad de abrir las puertas de las consultas de par en par, además de escuchar al paciente, mirarle, hablarle y no solo hacerle, poniéndose en su lugar, cerca de él. Además, hay que saber vender las cosas que hacen las enfermeras. También es importante estar en redes sociales (uno de los sitios con más y mejor presencia enfermera) que es dar voz a la profesión, aunque se necesita un mayor impulso.

9. También los medios de comunicación y por tanto la sociedad, desconocen la formación que se requiere para ser enfermera. Son muchos los cambios que han acaecido en las últimas décadas como la reestructuración de los estudios universitarios, implantándose el grado y el posgrado (máster y doctorado). De manera que en la actualidad cada día aumenta el número de enfermeras/os que son doctoras/es, aspecto que es ignorado totalmente en los medios de comunicación. Es necesario que los medios de comunicación, el cine, la televisión, la pintura, la literatura infantil y de adultos den una imagen real y precisa de la profesión, acorde con el siglo XXI y dejen de lado etiquetas y estereotipos muy alejadas de la realidad de la profesión de enfermería. La imagen ligeramente negativa de las enfermeras desde los medios de comunicación proviene de que éstas no son fuente de información principal. Los medios de comunicación, en ocasiones, comprometen la imagen profesional de las enfermeras.

10. Todo ello nos permite decir que se necesita una estrategia de comunicación, con buenos portavoces, que generen una estrategia diferente por canales diferentes para públicos diferentes, que ayude a cambiar la imagen y a fomentar una presencia más importante de las enfermeras en el espacio público, de gestión y ante la ciudadanía. Necesitamos un cambio importante para conseguir una imagen más real ante lo diferentes sectores de la población.

Una profesión, la enfermería, que representa al país que yo quiero para mis hijos/as.