Empecé la semana deportiva haciendo una hora de cola en las escaleras de El Corte Inglés. Solo por llevar a mis hijas a ver a dos futbolistas del Granada. Tengo que reconocer que no me esperaba tanta espera y que de haberlo sabido -aunque seguramente habríamos ido igual- quizá no las habría achuchado para ir.

Por momentos, entre tranco y descansillo, aquellas escaleras me trasladaron a las del portal de la Calle Recogidas número 35. Cuando ser del Granada significaba una cosa diametralmente diferente. Cuando había que ir a los sitios con más o menos ganas, pero con la labor de hacer bulto y la triste misión de que el granadinismo se hiciese notar en la sociedad y en nuestra ciudad. Cuando el filipino sentía al Granada como una responsabilidad.

Por fortuna, y cuatro plantas más abajo de donde se sentaban cómodamente Ricard y Weissman, me di cuenta de que esto parece haber cambiado. Los carteles de "no hay billetes" se suceden cada 15 días en las taquillas de Los Cármenes, salteados con días de infatigables colas. Aunque éstas sean un lunes noche para comprar unas entradas e irse en bus a Miranda de Ebro.

El Granada es, hoy por hoy, el líder de Segunda División. Pero aún quedan dos partidos más, lo suficiente -según nuestro historial- para no saber cómo acabará la temporada. Lo que sí tengo claro es que esta afición está ya en Primera División.