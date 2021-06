OnTech Innovation organiza las mayores jornadas de contratación TIC de Andalucía

La décima edición de las Jornadas de Contratación y Empleo de OnTech Innovation, que se celebrará los próximos días 23 y 24 de junio, será una edición histórica. El clúster de Economía Digital andaluz contará por primera vez con la participación de más de una treintena de empresas tecnológicas, que aprovecharán el encuentro para agilizar sus procesos de captación de talento en un momento en el que la búsqueda de personal ha pasado de ser una prioridad a ser una urgencia. Para responder a las necesidades del sector y de sus empresas asociadas, OnTech Innovation organiza las mayores jornadas de contratación TIC de AndTCalucía de este año 2021, en las que está previsto que las empresas presenten una oferta conjunta de más de 500 vacantes para profesionales TIC.

Las jornadas no solo destacan por el número de empresas, sino también por las numerosas instituciones que colaboran con la organización y que permitirán llevar el encuentro a toda Andalucía. Las X Jornadas de Contratación y Empleo de OnTech Innovation cuentan este año con la participación de siete universidades andaluzas (Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Jaén y Pablo de Olavide); el Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Oriental y Melilla; el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Andalucía; el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía; el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta; y el Colegio Oficial de Físicos.

Para cubrir los perfiles y necesidades de empleo de las empresas tecnológicas, también está prevista la participación de varios centros de formación profesional de Andalucía.

“La pandemia ha acelerado varios años los procesos de transformación digital y, como consecuencia, las empresas TIC están registrando un incremento de la actividad sin precedentes, que está haciendo todavía más difícil atraer y retener el talento. En este contexto ultracompetitivo, resulta esencial la organización de jornadas como esta, en la que unimos en un mismo espacio a compañías y a estudiantes y profesionales TIC para facilitar este proceso”, apunta el secretario general de OnTech Innovation, Antonio Alcántara. “Con iniciativas como esta demostramos nuestro compromiso con el ecosistema TIC de Andalucía, ya que favorecemos que universidad y empresa se den la mano, favorecemos la empleabilidad de alumnos y egresados, y damos un servicio esencial a las compañías tecnológicas, generando empleo y riqueza para nuestra región”.

Durante los dos días que duran las jornadas, las 32 empresas participantes (Nucleoo, Mnemo, Unit4, Alight, Axesor an Experian Company, Axesor Group, RTI International Spain, Cívica Software, Nazaríes, Fidesol, IN RGY, Invoke, Novatec, Financial Force, JTSec, Grupo Trevenque, Business Go, Adessa, Funditec, Integromics, Emergya, Proxya, ViexNext, Dantia, Elca, Deloitte, Everis NNTTDATA, Ingefor, Seven Solutions, Isotrol, Qosit y Factoria Kreativa) darán a conocer sus vacantes y los perfiles que necesitan para cubrirlas en una ronda de presentaciones breves en las que también presentarán la trayectoria de la compañía, el sector en el que opera y las tecnologías que utiliza.

En las nueve ediciones anteriores de las Jornadas de Contratación, las empresas asociadas a OnTech Innovation han ofertado más de 2.000 vacantes. Además, a través del portal web del clúster, las compañías TIC que forman parte de OnTech publican periódicamente sus ofertas de empleo.