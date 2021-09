Ocho personas han fallecido en Granada a causa de un accidente laboral en 2021

La pandemia del coronavirus ha llegado a eclipsar, durante demasiado tiempo, gran parte de los problemas que sufre la sociedad en su día a día. Uno de ellos son los accidentes laborales. En lo que va de año, más concretamente de enero a julio, mes hasta el que se tienen datos, 4.216 personas en Granada han sufrido algún tipo de accidente en su puesto de trabajo o in itinere, es decir, de camino hacia él.

Es cierto que si se desglosan los datos, se puede comprobar que la gran mayoría de estos incidentes, 4.150 para ser más exactos, fueron de carácter leve. Sin embargo, en los siete primeros meses del año, 58 granadinos han sufrido un accidente grave y ocho han perdido la vida. Unos datos alarmantes que llevan al sindicato de Comisiones Obreras ha pedir más recursos para incrementar el número de inspecciones de trabajo ya que, tal y como asegura Daniel Mesa, secretario general de CCOO en Granada, “está habiendo una relajación de medidas preventivas generalizada en las empresas a raíz de la pandemia”.

A pesar de que Granada es la segunda provincia de Andalucía que menos accidentes laborales registra, tan solo por detrás de Jaén, las cifras sugieren una intervención inmediata por parte de los sindicatos, más aún teniendo en cuenta que, “hay muchísimos más accidentes de los que realmente se contabilizan. La crisis provocada por la pandemia ha hecho que muchas personas no estén aseguradas, por lo tanto, cuando sufren un accidente laboral no lo comunican por miedo a perder su trabajo”, asegura Daniel Mesa.

Para muchas personas, el accidente de trabajo puede reducirse a un percance con maquinaria pesada, pero esta cuestión va más allá. Con el teletrabajo, han incrementado el número de lesiones músculo-esqueléticas, derivadas de no tener un puesto de trabajo bien acondicionado, y los casos de estrés o ansiedad laboral. Estas últimas no van a ser consideradas como accidentes de trabajo, pero “se puede solicitar una evaluación de riesgos psicosociales y, una vez hecha la evaluación, se puede obligar a la empresa a que adopte una serie de medidas para rebajar los niveles de estrés. De hecho, ya hay algunas empresas que cuentan con un psicólogo dentro de la plantilla para que no ocurran estos casos”.

Las cifras más preocupantes son las de los fallecidos. Ocho granadinos han perdido la vida en su puesto de trabajo. Es difícil poder contar cómo ocurrieron estos accidentes mortales, pero el secretario general de CCOO en Granada pone el foco especialmente en el sector agrícola. “Otra de las consecuencias derivadas de la pandemia es la falta de actualización o de inversión en la maquinaria. Ahora todos los tractores tienen sistema antivuelco, sin embargo, tres personas han fallecido en la provincia debido a que el tractor cayó. Si se hubiese invertido el dinero necesario se podrían haber ahorrado tres vidas”.

El gran problema en este asunto es el reconocimiento de que el accidente ha ocurrido o en el puesto de trabajo o durante la jornada laboral. Para ser más exactos, los sanitarios fallecidos durante la pandemia no están reconocidos como accidentes mortales. El Covid-19 si se llegó a considerar como una enfermedad laboral en este tipo de casos, pero a día de hoy estas personas no contabilizan dentro de las defunciones ocurridas en el lugar de trabajo, aun sabiendo que contrajeron el virus mientras luchaban por salvar a miles de personas.