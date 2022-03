Niños Mutantes lanza su nuevo single 'No has venido a sufrir'

Tras el éxito de Ventanas, en 2020, donde se atrevieron a jugar con influencias tropicales, e incluso, con el synth pop, los granadinos Niños Mutantes no han acusado la fatiga pandémica y vuelven con un single que pretende ser optimista y lleno de luz como es este ‘No Has Venido a Sufrir’. Para producir este trabajo, han colaborado con Angel Luján y Alonso Díaz (Napoleón Solo), con la idea de lograr un sonido pulido que se acercara al mismo tiempo al postpunk ochentero del que tanto han bebido y a ciertos sonidos más actuales, propios del indie pop más elegante y sofisticado.

Esta experimentación, marca de la casa en Niños Mutantes, les lleva siempre a no conformarse con lo logrado: “Nosotros a estas alturas nos basamos más en nuestra propia música que en la ajena. Esto son Mutantes 2.0, porque venimos transformados de la experiencia de ‘Ventanas’, más abiertos musicalmente, pero a la vez necesitábamos mirarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra esencia y hacer piña en ella para hacer esta travesía de la bajona”.

Niños Mutantes enarbolan la bandera de la empatía en ‘No Has Venido a Sufrir’ y le hablan directamente a un público que tomará nota para corearla en los próximos conciertos de la gira que les tendrá recorriendo España esta primavera. En palabras de los propios Mutantes “La canción es un abrazo a un amigo que está mal, bien jodido. Puede que incluso ese amigo sea uno mismo, porque hay que reconocer que no andamos finos, que estamos tocados, que estos dos años han sido muy duros para nuestras cabezas. El que más, el que menos, necesita ayuda. Nosotros no somos psicólogos, sólo podemos hacer canciones que hagan de escudos y nos den fuerzas para que, a la caída del sol, podamos vencer, como dice la copla".

‘No Has Venido a Sufrir’ es un disparo al corazón de la melancolía, y una prueba más -por si hacía falta- de que Niños Mutantes están tan vigentes, no solo en el imaginario del indie pop español, sino apostando por nuevas sonoridades que son capaces de llevar a su terreno.