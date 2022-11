Nieto pide al Ayuntamiento de Granada que "no deje a la Junta fuera del debate" sobre las sedes judiciales

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha garantizado este jueves que su departamento "va a apoyar" la decisión que se adopte en la ciudad Granada sobre la reubicación de sus sedes judiciales, bien sea creando una nueva Ciudad de la Justicia o manteniendo el eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva en un espacio que reúna las condiciones de espacio necesarias, pero ha llamado a cerrar "pronto" un acuerdo, al tiempo que ha pedido al Ayuntamiento que "no deje fuera de ese debate a la Junta de Andalucía, que al final es quien paga y tiene que estar".

El consejero, que ha atendido a los medios en Granada antes de presidir con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, la comisión mixta entre Junta y TSJA, ha garantizado que va a ser "leal" en este debate abierto en Granada y que la Junta "va a estar en la solución acordada" en la ciudad y siempre teniendo en cuenta a los operadores jurídicos.

No obstante, ha pedido al Ayuntamiento de Granada y al resto de partes implicadas en este acuerdo el intentar cerrarlo "pronto". "Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a un tema que debería quedar resuelto cuanto antes. Si la decisión que se adopta es una nueva Ciudad de la Justicia, la Junta va a responder y la va a poner en marcha; si se acuerda mantener el eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva apoyaremos esa solución", ha dicho el consejero, pero ha matizado que si se opta por la segunda opción hay "unas necesidades imperiosas que tenemos que atender y cubrir cuanto antes", de modo que se pueda construir en este entorno un edificio de unos 10.000 metros cuadrados que "resuelva el presente y el futuro inmediato de las necesidades de la Justicia en Granada".

"No podemos aplazar sine die (sin plazo, sin fecha) este tema", ha recalcado Nieto, que también ha pedido al Ayuntamiento de Granada que "no deje fuera de este debate a la Junta de Andalucía, que al final es quien paga y tiene que estar, que ser una parte fundamental" en el mismo. El consejero ha insistido en que "llevamos mucho tiempo con este asunto" y aunque se ha mostrado consciente de que dada la cercanía de las elecciones municipales puede ser que no sea ya esta corporación quien solucione esta problemática, ha dicho que a quien gobierne la ciudad habrá que pedirle que resuelva este asunto "pronto" para dar a Granada las sedes judiciales "que necesita".