Una Navidad muy flamenca en la agenda cultural de esta semana

Granada espera con ansias la llegada de Papá Noel y la cultura de la ciudad le prepara unos buenos espectáculos para darle la mejor de las bienvenidas. Se esperan diferentes conciertos y espectáculos navideños, sin olvidar el flamenco. La ciudad de la Alhambra quiere acabar el año a lo grande ofreciendo una gran variedad de actuaciones adaptadas a todos los gustos y edades.

Sensaciones, Teatro Flamenco Granada

El Teatro Flamenco de Granada acoge un espectáculo que cambiará todos los sentidos a su público. En esta actuación se vive y se disfruta el flamenco de otra manera. Este lugar era el rincón de los granadinos para disfrutar de este arte y que ahora se ha vuelto el escenario de las mejores actuaciones de flamenco. Sensaciones dispone de pases a diferentes horas del día, pero el precio no varía: entrada gratuita para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años y la tarifa asciende a los 34 euros para todos los mayores de 13 años. Una oportunidad que se repite diariamente a las 17:00 horas y a las 19:00 horas. Los viernes y fines de semana también disponen de un pase extra a las 20:45 horas.

Navidad en los municipios granadinos

La Navidad está a punto de llegar y los municipios granadinos lo saben. Dílar, Ogíjares y Santa Fe comparten su programa de actividades y espectáculos para que todos sus vecinos e incluso todos los interesados, compartan un momento de felicidad en estas fechas. Carreras de disfraces, mercadillos navideños, zambombas navideñas flamencas y mucho más. Las actividades tienen lugar a distintas horas del día y están adaptadas a todas las edades y gustos.

Punk, rock y mucho más rock en Planta Baja

Sonido Vegetal sonará en la sala Planta Baja este jueves a las 21:00 horas. El precio de la entrada es de 14,30 euros. El grupo granadino de 'gypsy punk' viene más fuerte tras la publicación de varios 'singles' a lo largo de este año y un periodo de pausa. En 2016, con el tema 'Carromato Punk (Cumbia Remix)' dejaron de difundir su música y han vuelto este 2024 fortalecidos. Sin necesidad de remontar en el tiempo, el pasado 13 de diciembre publicaron 'Vengo', una canción en la que han participado los vecinos granadinos de Eskorzo. En este 'single', el grupo pone la melodía a su regreso a los escenarios. La banda vuelve son sus miembros fundadores: la voz de Néstor Melguzio y el bombardino de Beni Tunga, pero además de canciones, traen sorpresas. Al grupo se unen el bajo de Indiana Díaz, la guitarra de Juanma Funes, las sintes y electrónica de Eliot Verreaux y la batería de Antonio Guerritas.

Planta Baja continúa su semana acogiendo a un trío de rock para rendir tributo a grandes nombres de la música. En el catalogo se espera un tributo a Bon Jovi por parte del grupo Bon Medicine, continúa un tributo a Queen por The Great Pretenders y no se puede olvidar el tributo a Aerosmith realizado por Aerosweet. Tres bandas musicales, tres tributos y buenos recuerdos es lo que se espera el viernes 20 de diciembre a las 21:00 horas. La entrada cuesta 15 euros.

Los tributos no se acaban en esta sala. Tan solo un día después, el sábado 21 de diciembre a las 21:30 horas, Chili Pepes rinde homenaje a Red Hot Chili Peppers. Para presenciar al grupo la entrada anticipada cuesta 12 euros más los gastos de gestión y 15 euros en taquilla.

Planta Baja termina su semana el domingo 22 de diciembre a las 19:00 horas con otro trío rockero en sus escenarios. Los protagonistas del domingo son The Radions, el cuarteto de rockabilly que ofrecerán, como es costumbre para ellos desde sus inicios en 2014, un espectáculo bajo el espíritu más tradicional de los años 50 del rock and roll. Directos desde Pamplona, el grupo Correcaminos invadirá este escenario para ofrecer sus canciones propias o las versiones de grandes clásicos del rock en inglés. Continuando con el rock y añadiendo blues y swing, vienen desde Madrid el grupo Joe and The Jackpots para deleitar a sus fans. La entrada anticipada cuestan 12 euros y 15 euros en taquilla.

Rock y medicina se unen en la sala Aliatar

"Médicos de urgencias de profesión y residentes en Granada por el rock", así definen al grupo Los Críticos que estará presente este jueves 19 de diciembre a las 21:00 horas en la sala Aliatar. El grupo multifacético ya que interpreta cualquier género "sabrosón" que se le pase bajo la manga, suelen interpretar versiones de indie o rock.

El niño garbanzo y Café suizo estarán este sábado en la sala Aliatar a las 22:00 horas. En sus inicios, la banda granadina de pop-rock y de aires flamencos El niño garbanzo empezó realizando versiones de pop-rock de los últimos 40 años, aunque su punto débil era el "sonido granaíno" al que le prestaban especial atención y le han dedicado un repertorio con temas de Niños Mutantes, 091 o Planetas, entre otros. Aunque estos últimos años han decidido cambiar su actividad y se han lanzado en la composición propia. El pasado mes de marzo publicaron su tema más reciente hasta el momento, 'Gracias por todo. Hasta siempre', que cuenta la historia del potro Noozhoh Canarias. Café Suizo es un grupo que ofrece versiones de rock-pop.

Jueves 19 de diciembre

12:00 horas: Gran apertura y Presentación del Festival FAN, recital de poesía "La Furriola" y Pedro Enríquez y catering "La Base". Biblioteca de Dílar. Gratis

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

17:00 horas: Audición de Navidad de la A.M.C Duende de Dílar. Sala Polivalente del Ayuntamiento de Dílar

18:00 horas: Stankos Ramadan, intervención poética de Encarni Quesada, intervención literaria de Casilda Pilar, proyección del cortometraje "Muros Blanquísimos" y número de circo con Eleni Ana Circus. Biblioteca Dílar. Gratis

18:00 horas: Paco Chica. Lemon Rock, Granada. (Entrada libre)

18:30 horas: Torneo de Play Station. Centro Sociocultural Las Parras, Ogíjares. (Inscripción del 1 al 15 de diciembre)

19:00 horas: Bandas sonoras navideñas Candlelight. Carmen de los Mártires. (20/39 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

20:00 horas: Inauguración de la IX Feria del Arte Santa Fe. Centro Damián Bayón, Santa Fe

20:00 horas: Cadenza - The Opera Musical Experience. Palacio de Congresos y Exposiciones

21:00 horas: Bandas sonoras navideñas Candlelight. Carmen de los Mártires. (20/39 euros)

21:00 horas: Los Críticos. Aliatar

21:00 horas: Sonido Vegetal. Planta Baja. (14,30 euros)

21:00 horas: Boom Bap. El Tren. (11 euros)

21:00 horas: Daniel de Rojas + Cremita Jam. JJ Taberna. (5 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: La Jam de Lucho. Rocknrolla. (5 euros con consumición)

22:00 horas: Zambomba Flamenca. Liberia Café Pub. (7 euros con consumición)

22:00 horas: Sal y Tequila. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

Viernes 20 de diciembre

11:00 horas: Apertura del mercado navideño. Plaza de España, Santa Fe

11:30 horas: Mercadillo Navideño 'Ogíjares brilla en navidad'. Plaza Alta, Ogíjares

11:45 horas: Actuación de poesía infantil de Rosa Gamero. Colegio García Lorca, Dílar. Para el alumnado y sus familias

12:00 horas: Espectáculo "Cantacuentos Vuelta y Vuelta" de Tapo Teatro. Colegio García Lorca, Dílar. Para el alumnado y sus familias

17:00 horas: Actuación de las Wiggles-Family-DJ Faanfli. Plaza de España, Santa Fe

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

17:00 horas: Espectáculo de la compañía de Circo Contemporáneo G. BISTAKI "Baïna(na) Satire poétique et jubilatoire". Plaza mirador de la Sierra, Dílar

18:30 horas: "Stankos Ramadán". Desde Plaza del mirador de la sierra, Dílar

19:00 horas: Espectáculo de cuadro flamenco con Jarra Heredia junto a la guitarra de José Cortés "el Pirata", Pepe Luis Carmona y Aron Barrul al cante. Biblioteca de Dílar

19:00 horas: Clásicos de Navidad Candlelight. Carmen de los Mártires (20/39 euros)

19:00 horas: Coro de la Facultad de Ciencias. Palacete de Quinta Alegre, Granada. (Entrada libre)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

19:30 horas: Cena de Navidad en honor a nuestros mayores. Centro de Mayores, Santa Fe

19:30 horas: Sergio Pàmies. Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, Granada

20:00 horas: Ten Believers + Jam Session. La Lolaina, Nigüelas. (5 euros)

20:00 horas: Cadenza- The Opera Musical Experience. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:30 horas: Patrimonio Flamenco. Teatro La Chumbera. (13 euros)

20:30 horas: Así canta Jerez en Navidad. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

21:00 horas: Glorysixvain. Sala Víbora, Granada. (13 euros)

21:00 horas: Clásicos de Navidad Candlelight. Carmen de los Mártires. (20/39 euros)

21:00 horas: Rock Trio Bon Medecine. Tributo a Bon Jovi + The Great Pretenders. Tributo a Queen + Aerosweet. Tributo a Aerosmith. Planta Baja. (15 euros)

21:00 horas: Tierra Santa. El Tren. (20 euros)

21:00 horas: Arco. Casa de la Cultura, Huétor Tajar. (20 euros)

21:30 horas: AnaMaría. Palacio Santa Paula

21:30 horas: Guiu Cortés (El Niño de la Hipoteca). JJ Taberna. (16/18 euros)

21:30 horas: Navidad con Habichuela en familia. Teatro Isabel la Católica. (15,50/18,50 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Izeta. Rocknrolla. (Entrada libre)

22:00 horas: Mymonkey Ettore. El Acorde, Granada

22:00 horas: Maniacs. Lemon Rock. (3 euros)

Sábado 21 de diciembre

10:30 horas: Jornada de puertas abiertas al patrimonio monumental y expositivo. Santa Fe

11:30 horas: Mercadillo Navideño 'Ogíjares brilla en navidad'. Plaza Alta, Ogíjares

11:30 horas: Espectáculo del Coro de Dílar fusionando rap de 'Elbaby Boss' con la compañía de danza urbana Souldance. Plaza de España, Dílar

12:00 horas: XXIV Carrera de "La suerte" - Disfraces. Plaza Juez Manuel Blanco (Puerta del Ayuntamiento), Ogíjares. (Inscripciones una hora antes)

12:30 horas: 'Stankos Ramadán' junto con la Charanga de Dílar 'Llena que nos vamos'. Desde Plaza de España, Dílar

13:00 horas: Compañía de circo contemporáneo G. Bistaki 'Baïna(na) Satire poétique et jubilatoire'. Mirador de la Sierra, Dílar

15:00 horas: Sauce Rojo. La Lolaina, Nigüelas. (8 euros)

17:00 horas: Espectáculo 'A la fresca' de la compañía Anna Confetti. Callejón del Duende, Dílar

17:00 horas: Paco Fernández. JJ Taberna. (5 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

18:00 horas: Inauditos. Partium, Granada. (10/12 euros)

18:00 horas: La tienda de la esquina. Lemon Rock, Granada. (Entrada libre)

18:30 horas: X Zambombá Flamenca Navideña; apertura de puertas a las 17:00 horas con música, comida y bebida. Cortijo la Hoya - Calle María Guardia 'Mariquilla' (Peña Flamenca 'Eva Yerbabuena'), Ogíjares. (Entrada gratuita)

18:30 horas: Procesión con la luz de la paz de Belén, Jesús atado a la columna. Salida: Colegio La Purísima, Santa Fe

18:30 horas: Pasacalles con 'Stankos Ramadán'. Desde Plaza de España, Dílar

19:00 horas: Concierto de Navidad '¿Cómo están ustedes?' Banda Corpus Cristi. Casa de la Cultura, Santa Fe. (2 euros destinados a los afectados de Valencia)

19:00 horas: Espectáculo de títeres con la compañía String Theater de Londres 'El circo de los Insectos'. Biblioteca, Dílar

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

19:30 horas: Juan Trova + Croché. Centro Lucini, Granada. (Entrada libre)

20:00 horas: Christmas Festival Alhama 2024. Paseo del Cisne, Alhama de Granada. (12/15 euros)

20:00 horas: Farrucos y Fernández. Navidad en familia. Auditorio Manuel de Falla, Granada. (25 euros)

20:00 horas: Tributo a U2. Auditorio Cisneros, Granada. (20 euros)

20:30 horas: Patrimonio Flamenco. Teatro La Chumbera. (13 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis hasta los 5 años, 15 euros de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

21:00 horas: Arco. Casa de la Cultura, Huétor Tajar. (20 euros)

21:00 horas: Sidonie. Industrial Copera Revert, La Zubia. (25 euros)

21:00 horas: Los Brincos. Palacio de Congresos y Exposiciones. (36,30/42,90 euros)

21:00 horas: Sandra Bautista. JJ Taberna. (10 euros)

21:00 horas: Sôber + Savia + Skizoo. El Tren. (28 euros)

21:30 horas: Chili Pepes. Tributo a Red Hot Chili Peppers. Planta Baja. (12,89/15 euros)

22:00 horas: El Niño Garbanzo + Café Suizo. Aliatar

22:00 horas: Recicables. Rocknrolla. (5 euros)

22:00 horas: Alice in Chikiland. El Acorde, Granada

Domingo 22 de diciembre