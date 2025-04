Empieza el mes de abril y la agenda cultural de Granada ofrece grandes conciertos para que sus residentes se olviden de los días de mal tiempo que han vivido. Aunque como dice el dicho "en abril, aguas mil", quizás sería conveniente tener el chubasquero a mano. Sin embargo, Granada lo tiene todo pensado. ¿Qué mejor que un buen concierto u espectáculo para refugiarse de la lluvia? La agenda cultural en la ciudad garantiza grandes momentos y buen tiempo en el interior de sus salas.

Bebe recordará sus grandes éxitos en Granada

La artista Bebe estará el próximo sábado 5 de abril en el Auditorio Manuel de Falla. La cantante sigue conmemorando los 20 -aunque este año ya serían 21- años de su icónico disco debut 'Pafuera telarañas', que fue un fenómeno en España. Bebe llegó a ganar cinco Discos de Platino y su fama alcanzó un nivel internacional. La artista continuó consolidando su carrera musical con más discos y reconocimientos. También ganó un Goya en 2007 a Mejor canción original con su tema 'Tiempo pequeño' que apareció en la película 'La educación de las hadas'. Es que su carrera en la industria se ha hecho cada vez más sólida con el paso de los años y Bebe lo quiere recordar. Es por ese mismo motivo que estará en Granada por su 'Gira 20 años Pafuera telarañas'. Sus próximos conciertos serán en Barcelona el próximo 9 de mayo y en Alicante el 27 de julio. Su última obra, la canción 'Que canten los niños', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 21 de diciembre de 2023. Se garantiza un concierto lleno de recuerdos y sensaciones, repleto de nostalgia y de mucha diversión. Para acceder a esta 'cápsula del tiempo', el precio de la entrada es de 44,80 euros.

Ken Stringfellow parará en Granada en su tour por España

El cantante, compositor y cofundador de la banda de pop-rock de Seattle 'The Posies' Ken Stringfellow estará en Granada el próximo jueves 3 de abril a las 21:30 horas, en el Lemon Rock. El artista norteamericano está haciendo un tour musical por toda España este mes y hace una parada, casi que obligatoria, en la ciudad de la cultura y el espectáculo: Granada. Su voz es la gran protagonista de sus conciertos y es que al escucharlo parece una tarea sencilla, pero es mucho más complicado de lo que parece. Sus conciertos en solitario "se caracterizan por su intensidad emocional", define la página web oficial. Ken Stringfellow se presenta ante sus oyentes con su guitarra y piano, deslumbrando a todos los presentes. Su última obra, el álbum 'Circuit Breaker', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 18 de octubre de 2024. El precio de entrada para acceder al espectáculo es de 15 euros.

Disobey y Shego actúan en la sala Aliatar

La sala Aliatar trae dos conciertos inolvidables para esta semana. El primero de ellos este viernes 4 de abril, a las 21:00 horas, con una actuación de Disobey. "Viene de internet para quebrar nuestras cabezas y abrirnos los ojos", definen desde Aliatar esta actuación. Los artistas han sido capaces de llenar salas repletas de fans. La banda ha venido para quedarse y marcar "un antes y un después en la música urbana española", define Aliatar.

Este sábado 5 de abril, a las 22:00 horas, por un precio de entrada de 12 euros, será la banda Shego quien actúe en la sala Aliatar. El grupo que nació en Madrid como un proyecto de amigas, al final se convirtió en un equipo sólido que ofrece conciertos que llenan la sala de sensaciones. El grupo lo componen Maite, Raquel, Irene y Aroa. Estas cuatro mujeres son capaces de pasar del punk. lo-fi y el pop hasta sonidos más electrónicos y raveros. Su última obra, el álbum 'No lo volveré a hacer', está disponible desde el pasado 6 de febrero en plataformas digitales.

Planta Baja ofrece varias actuaciones

Planta Baja promete un fin de semana lleno de grandes conciertos. Su agenda empieza este mismo jueves 3 de abril, a las 21:00 horas, con un espectáculo de Emergentes. Se trata del XII concurso de bandas granadinas y ya son las semifinales. Este jueves se podrá presenciar las siguientes bandas: Rache, RBT!, Sosoritnem y Santa Catalina. La entrada es libre para aprovechar una noche llena de emociones y de gran música.

La fiesta continúa en Planta Baja el próximo sábado 5 de abril, a las 21:00 horas, con un espectáculo de Hey Kid. El artista parará por Granada en su tour 'A nuevos lugares'. El artista ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas', pero se podrá presenciar en otros festivales por toda España ya que estará presente incluso en Sonorama o en el Arenal Sound. El artista lanzó su primer sencillo, 'Cherry Pie', a finales de 2020 y desde entonces, "sus lanzamientos son cada vez más potentes" y "ha llegado para quedarse", así lo define la prensa. Nada fuera de la realidad, si tan solo en Spotify el artista acumula 1,2 millones de escuchas al mes. Su última obra, 'A nuevos lugares', está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 29 de noviembre de 2024.

Planta Baja cierra la semana a lo grande el próximo domingo 6 de abril, a las 19:00 horas, con un espectáculo de Moon. El trío holandés: dos hermanos. Tom y Gijs De Jong, junto a su primo Timo Van Lierop, han recorrido ya media Europa desde sus inicios en 2013 con su música. Crean "una excitante experiencia psicodélica", explica la página web oficial bajo las influencias de los 60. Su última obra, los temas 'Hurtin' My Heart' y 'How I Learned (to say goodbye)', están disponibles en plataformas digitales desde el pasado 19 de abril de 2024. El precio de entrada es de 10 euros de forma anticipada y de 13 euros en taquilla.

'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

Siempre viene bien un espectáculo de flamenco. Es por eso que la agenda cultural granadina nunca defrauda a sus fieles espectadores y ofrece la habitual actuación 'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada. Como ya es costumbre, los horarios no cambian. Hay dos pases de jueves a domingo: uno a las 17:00 y otro a las 19:00 horas. Además, los viernes y sábados se añade un pase suplementario a las 20:45 horas. Al igual que los horarios, los precios nunca cambian. Acceder a esta actuación será gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Un paseo por grandes éxitos en el Hotel Palacio de Santa Paula

El Hotel Palacio de Santa Paula ya ha anunciado su agenda cultural del mes de abril y viene repleta de grandes conciertos. Entre sus espectáculos se destacan dos para esta semana. La barra del claustro del Hotel iniciará su semana cultural este jueves 3 de abril, a las 21:30 horas, con un concierto de Ginés López. El espectáculo será como un paseo por lo mejor del pop español, anuncian desde sus redes sociales el Palacio. En esta velada se escuchará la voz y la guitarra de Ginés López, la guitarra y los teclados de Andrés García, los coros de Ginés Jr, la guitarra de Nicolás Medina y se apreciará al invitado, Jolis.

Los grandes espectáculos continúan en el recinto el próximo sábado 5 de abril, a las 21:30 horas, con un tributo a Queen en acústico / eléctrico de Bohemians. Para ambos espectáculos será necesario reservar previamente al número de teléfono del Palacio y se requerirá una consumición mínima.

Actuaciones de la agenda cultural en Granada

Jueves 3 de abril

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:30 horas: Orquesta de la Universidad de Granada. Sala Máxima de la UGR, Granada. (Entrada libre)

21:00 horas: Espectáculo flamenco. Eshavira, Granada. (12,37 euros)

21:00 horas: Emergentes: Semifinales. Planta Baja, Granada. (Entrada libre)

21:00 horas: Rycardo Moreno + Cremita Jam. JJ Taberna, Granada. (15 euros)

21:30 horas: Ken Stringfellow. Lemon Rock, Granada. (15,77/55,20 euros)

21:30 horas: Ginés López, un paseo por lo mejor del Pop español. Barra del Claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

22:00 horas: Lablackie. Sala Víbora, Granada. (15 euros)

22:00 horas: Paquillo Brown. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

Viernes 4 de abril

12:00 horas: Sun and snow festival. Sierra Nevada estación de esquí, Monachil. (104,50 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Obras maestras de la música clásica Candlelight. Basílica de San Juan de Dios, Granada. (18/33 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:30 horas: La pasión es un sueño flamenco. Teatro la Chumbera, Granada. (13 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Gritando en silencio + Terral. Rocknrolla, Granada. (14 euros)

21:00 horas: Disobey. Sala Aliatar

21:00 horas: Alba Lamerced. JJ Taberna, Granada. (10 euros)

21:00 horas: Amann & The wayward sons. Lemon Rock, Granada

21:00 horas: Las cuatro estaciones de Vivaldi Candlelight. Basílica de San Juan de Dios, Granada. (21,50/39 euros)

21:00 horas: Tribal. Sala Riff, Armilla. (10/15 euros)

21:00 horas: Little Pepe & Shabu one. El Tren, Granada. (22 euros)

22:00 horas: Álamo 51 + Marga Sur. Sala Víbora, Granada. (10/13 euros con consumición)

Sábado 5 de abril

12:00 horas: Sun and snow festival. Sierra Nevada estación de esquí, Monachil. (104,50 euros)

13:30 horas: Enrique Octavo + Santa Catalina + Virginias. Go with the wind Centro Cultural, Granada. (Entrada libre, con invitación)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

18:00 horas: Muchopelo. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

19:00 horas: Fiver Rock. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Concierto de Cuaresma. Catedral, Granada. (Entrada libre)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Hey Kid. Planta Baja, Granada. (15 euros)

21:00 horas: Bebe. Auditorio Manuel de Falla, Granada. (44,80 euros)

21:00 horas: Patrimonio flamenco. Teatro la Chumbera, Granada. (13 euros)

21:30 horas: Bohemians, tributo a Queen en acústico / eléctrico. Barra del Claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Carlos Chaouen. JJ Taberna, Granada. (18 euros)

21:30 horas: Foh Fest Imala + Del Gremio + Doble Fondo. Sala Riff, Armilla. (7/10 euros)

21:30 horas: Blanca la Almendrita. Sala Víbora, Granada. (12 euros)

22:00 horas: Linkoln Park. Tributo a Linkin Park. El Tren, Granada. (17 euros)

22:00 horas: Shego. Aliatar, Granada. (12 euros)

22:00 horas: Javi Cantero. Bamboleo Canalla, Granada. (15 euros)

Domingo 6 de abril