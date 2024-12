'Que no se te atragante la Nochevieja': un taller de primeros auxilios para salvar la Navidad

Una velada mágica y familiar como Nochevieja puede convertirse en una tragedia por el simple hecho de no saber hacer una simple maniobra de primeros auxilios. Por ello, para poner al alcance de todos los granadinos esta información tan valiosa y salvavidas, la enfermera granadina Silvia García Garzón ofrece un taller gratuito en primeros auxilios, 'Que no se te atragante la Nochevieja', para todo aquel que desee aprender la maniobra de Heimlich que tantas personas puede salvar. Según el INE, una de las principales causas de muerte no natural es la asfixia por atragantamiento, una tragedia tan evitable como común. Aunque parezca algo ajeno o improbable, la propia Silvia confirma que la papeleta le puede tocar a cualquiera: "Hace un tiempo, me vi inmersa en una situación de emergencia al atragantarme con un trozo de pulpo. Esa experiencia me hizo comprender lo vulnerables que somos todos ante este tipo de situaciones y la importancia de estar preparados. Esto nos habría podido ocurrir a cualquiera, de hecho nunca pensé que pudiera ocurrirme a mí".

Al igual que aprendemos a andar, es fundamental saber cómo actuar en caso de emergencia. Con un simple gesto universal, llevándose las manos al cuello, Silvia pudo indicarles a sus amigas que se estaba ahogando. Fue el susto de su vida, y Silvia destaca la polaridad de reacciones: mientras unos se quedaban paralizados por no saber qué hacer en estos casos, otros intentaron hacerle la maniobra de manera incorrecta, algo peligroso ya que constituye un mayor riesgo para la persona en apuros. Comenta también lo impactante que fue escuchar cómo las personas no conocían el número de emergencias -el 112-, algo tan básico y que todo el mundo debería saber.

Tuvo suerte, y es que un hombre que pasaba sabía realizar la maniobra y le salvó la vida, un suceso cuyo impacto ha provocado que actualmente imparta este tipo de talleres, ya que vio la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía estas maniobras de primeros auxilios. Su intención es "que todos tengamos las herramientas necesarias para actuar ante una emergencia y así salvar vidas", poniendo los conocimientos más básicos de primeros auxilios al alcance de todo el mundo, tanto a través de su taller como de sus redes sociales [email protected] tanto en Instagram como en TikTok-. Además, aunque ahora se centra en las fiestas navideñas y en la tradición de las uvas, recalca que es algo que puede suceder en cualquier momento y lugar.

A raíz de su experiencia personal, el taller se centra en la maniobra de Heimlich, la cual afirma que es "como tener un seguro de vida". Enfatiza que "es una habilidad sencilla que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte y para aprenderla sólo vas a necesitar tus manos. Al igual que aprendemos a andar, es fundamental saber cómo actuar en caso de emergencia".

"Mi objetivo es que todos tengamos las herramientas necesarias para actuar ante una emergencia y así salvar vidas"

Silvia comenta algunos trucos para prevenir y estar alerta ante este tipo de situaciones, como no comer mientras se habla o se ríe, masticar bien la comida o tener especial cuidado con alimentos duros, pegajosos o de tamaño considerable -los cuales recomienda cortar en trozos pequeños más alargados que gruesos-. Hay que tener más precaución también con los sectores más vulnerables, como ancianos, personas con dificultades para tragar o los niños, que a menudo corren y juegan mientras comen.

Ejemplos de alimentos potencialmente peligrosos son las carnes mal masticadas, frutos secos, caramelos duros, trozos grandes de alimentos -especialmente peligrosos para los niños- o la clásica tradición de las doce uvas de Nochevieja.

Además, si una persona está sola o nadie a su alrededor conoce la maniobra de Heimlich, puede aplicársela a sí misma. En este caso, lo que tiene que hacer es apoyarse en una silla o mesa y dejar caer todo su peso de modo que el objeto golpee justo en la boca del estómago. Tan importante como saber ayudar a los demás es saber ayudarse a uno mismo.

"Esa experiencia me hizo comprender lo vulnerables que somos todos ante este tipo de situaciones y la importancia de estar preparados"

Muchos mitos rodean a esta maniobra, siendo uno de los más peligrosos las famosas palmadas en la espalda que a todos nos han hecho alguna vez. Pese a pensar que es de ayuda, palmear la espalda cuando la persona se atraganta y es capaz de toser puede agravar mucho más la situación. Como bien explica Silvia, "si la tos es efectiva, esta acción puede empeorar mucho más la situación y pasar de una obstrucción parcial -que es aquella en la que la persona puede toser con fuerza- a una obstrucción total siendo ésta última una situación mucho más grave".

Además de esta maniobra, es importante que la población conozca otras básicas como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la posición lateral de seguridad. Lo ideal también sería saber cómo actuar en caso de alergia, evitar un desmayo o qué hacer ante una quemadura, hemorragia o fractura. Conocer algo tan simple como esto puede salvar muchas vidas y marcar la diferencia ante situaciones de emergencia, ya que como bien recuerda Silvia "la prevención es la mejor herramienta que podemos aprender".

'Que no se te atragante la Nochevieja'

La actividad tendrá lugar el 27 de diciembre, en la zona entre la Fuente de las Batallas y el teatro Isabel La Católica, un sitio concurrido cuya finalidad es alcanzar el mayor número de transeúntes posible. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de beneficiarse de este taller desde las 10:30 hasta las 20:00 horas, disponiendo de muñecos para todo aquel que quiera practicar. Además, hará un sorteo de dos entradas para uno de sus cursos de primeros auxilios y habrá un detalle para los cien primeros afortunados que sean partícipes del taller.

Labores como la de Silvia constituyen esas pequeñas acciones cuyo efecto mariposa acaba por salvar vidas, una labor honrada y desinteresada basada en la empatía bajo su lema "juntos podemos salvar vidas".