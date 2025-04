La ciudad de Granada acaba de dar un paso importante en la gestión de su actividad comercial y turística. Tras meses de gestiones, propuestas y ajustes técnicos, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó este lunes la resolución que oficializa la nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Esta medida, fruto de meses de ajustes técnicos y negociaciones entre el Ayuntamiento y la Junta, redefine tanto la delimitación territorial como el calendario en el que los grandes comercios podrán abrir domingos y festivos.

La nueva ZGAT se concentra en el núcleo urbano más visitado, dejando fuera algunas zonas menos transitadas del casco histórico, y se aplicará en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, coincidiendo con los picos de mayor ocupación hotelera. Con esta reestructuración, se pretende facilitar las compras a turistas, potenciar la economía local y adaptar el comercio al ritmo real de la ciudad. "Esta medida permite al comercio adaptarse mejor al flujo real de turistas, que no siempre coincide con los calendarios festivos tradicionales", señalaron fuentes municipales.

Eso sí, no todos aplauden la medida. Mientras que grandes superficies celebran la ampliación de horarios, pequeños comerciantes y sindicatos alertan de sus posibles efectos en el descanso laboral y el equilibrio del comercio tradicional. Un nuevo escenario que vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate entre dinamismo económico y sostenibilidad urbana.

La nueva ZGAT en Granada abre el debate

Si bien estas medidas se plantean desde un prisma de beneficio tanto para la ciudad, su gente y los visitantes, hay una diversidad de opiniones al respecto. La reciente declaración de una nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Granada ha reabierto el debate sobre el modelo de ciudad que queremos: ¿debe adaptarse al ritmo del turismo o priorizar la vida local y los derechos laborales? Con esta cuestión sobre la mesa, GranadaDigital ha salido a la calle para conocer qué piensan realmente los granadinos y granadinas sobre esta medida que afecta directamente al centro de la ciudad y a su actividad comercial.

Las nuevas medidas han suscitado reacciones encontradas entre vecinos y comerciantes, especialmente en lo que respecta a la apertura de grandes superficies en domingos y festivos durante los meses más turísticos.

En un recorrido por las calles del centro, muchos ciudadanos mostraban su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre el pequeño comercio. “El pequeño comerciante ahí sale perjudicado. Los grandes van siempre mejor, y si todos los domingos y festivos están abiertos, el pequeño se ve muy afectado”, opinaba un entrevistado, que apuntaba además que “están pensando en el turismo, que beneficia a Granada, pero no al comerciante local”.

Otros, sin embargo, apelaban a la libertad de cada negocio para decidir. “Tiene que haber libertad para todo el que tenga un negocio que pueda abrirse”, señalaba otro ciudadano. Una visión intermedia la ofrecía una vecina que reconocía que la medida “es más para el turismo”, aunque entiende que muchos trabajadores necesitan flexibilidad para hacer sus compras: “Podemos adaptarnos a los horarios, pero no deja de ser algo pensado para el visitante”.

También hubo quien planteó la necesidad de equilibrar esta apertura con un mayor apoyo al comercio de proximidad: “Estoy de acuerdo con que abran las grandes superficies, pero también con que se apoye el comercio local y se le dé una categoría”.

Una guía turística apuntaba directamente a la experiencia de los visitantes: “Trabajo en turismo y es cierto que los fines de semana muchos nos preguntan dónde pueden comprar. Para el turista es una ventaja, pero desfavorece muchísimo al pequeño comercio”.

Y frente a todo ello, otras voces apelaban al modelo de ciudad: “No hay que esperar al domingo para comprar, hay otros momentos. Y que todo se haga pensando en el turismo no me parece bien. Granada está ya muy saturada”.

La diversidad de opiniones refleja bien el pulso de una ciudad que, una vez más, se debate entre la atracción del turismo y la protección de su identidad local. Aún es pronto para decidir si el resultado y las consecuencias serán positivas o negativas, pero los granadinos y granadinas parecen tener cierto miedo sobre cómo puede acabar afectando a los más indefensos.