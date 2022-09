La NASA estrella con éxito una nave contra un asteroide en la primera prueba de defensa planetaria

La NASA ha logrado este lunes realizar una colisión planificada contra un asteroide en la que ha sido la primera prueba de defensa planetaria con el objetivo de desviar ligeramente el objeto cósmico de su órbita.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022