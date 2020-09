“No somos el problema, somos parte de la solución”

Este martes 22 de septiembre, los sectores de la hostelería, el turismo y el ocio nocturno llenaban la Gran Vía de Granada en una concentración multitudinaria, portando miles de pancartas, cuyos mensajes reflejan la desesperación y el malestar ante la situación que viven por las consecuencias de la pandemia del Covid-19. Esta misma movilización se ha llevado a cabo al mismo tiempo en las ocho provincias andaluzas. He estado presidida por los principales representantes de estos sectores y de la ciudad como la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada; Asociación Provincial de Hospedaje; Andalucía de noche; el alcalde de Granada, acompañado de parte de su equipo de gobierno; y muchos más que han querido formar parte de la marcha y aunar fuerzas para alzar la voz.

Con esta iniciativa, quieren alzar la voz para terminar con la “dejadez” que sienten por parte del Gobierno central, reclamando ayudas que los “salven” de la ruina, ya que todos ellos se retroalimentan y no se puede permitir que la economía caiga en otra crisis de peores consecuencias.

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, a través de Gregorio García, ha leído el manifiesto que aglutina a estos sectores implicados. Ha destacado, en primer lugar, que la estabilidad sanitaria y la económica no son antagónicas, pueden ir de la mano. Se trata de un sector compuesto por 5.000 empresas que dan trabajo a 15.000 trabajadores y supone un 14 por ciento del PIB. Los distribuidores directos de estas empresas y sus propios proveedores y colaboradores van en cadena hacia la ruina. “Son pequeñas empresas, pero grandes empresarios. Mantenemos el tejido empresarial de Granada y la provincia. Por favor, dejen de criminalizarnos”, manifestaba.

Ha recordado, asimismo, que durante el estado de alarma estos sectores se volcaron en ayudar a las diferentes administraciones, convirtiendo hoteles en hospitales, haciendo donaciones, entregando EPI, entre otros. Tras esto, sectores principales como subsectores viven con incertidumbre la situación actual. Alojamientos turísticos, restaurantes, campings, guías turísticos, agencias, discotecas, o salas de fiesta y eventos viven con preocupación e indignación el “desamparo” y el “señalamiento” por parte de las instituciones, en relación con la pandemia. “Los cierres y las restricciones aplicados por la Junta de Andalucía se han llevado a cabo sin consenso con los sectores. La hostelería no es el problema, es parte de la situación y afronta una crisis sin precedentes”, indicaba Gregorio.

Denuncian improvisación a la hora de adoptar medidas, sin tener un plan de rescate integral previsto; y culpan, nuevamente, a la Junta por no haberse reunido con la Federación Andalucía de noche desde la orden de cierre de hace, casi, 40 días. Del mismo modo, denuncian la falta de apoyo del Gobierno de España que vienen pidiendo desde abril. Por estos motivos, el manifiesto recoge las reivindicaciones necesarias, distribuidas según apelan al Gobierno central, a la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Sin ERTES, ruina

Reclaman extensión de los mismos, según necesidades y demanda del mercado, sufragados por el estado íntegramente. En cuanto a los arrendamientos, regulación estatal de los alquileres según su valor real; exoneración en el año 2020 en todos los niveles de la administración; moratoria de 5 años en el pago de las hipotecas afectadas a la actividad empresarial; en cuanto a autónomos, prestación por cese de actividad y eliminación de cuotas. La lista de peticiones al Gobierno continuaba con el reclamo “Si no facturamos, qué vamos a pagar”, en palabras de Gregorio.

Inyección de ayudas para poder hibernar por cierre

Se lo reclaman a la Junta, durante los periodos de cierre o restricciones, para poder subsanar las pérdidas económicas, mantener empresas vivas y a sus empleados. También se han reflejado como otras medidas, ofrecer ayudas para la digitalización, promoción para el consumo. “Tenemos que seguir abiertos y mantener el poder adquisitivo”.

Liderar negociación con ayuntamientos

Por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para conseguir bonificar las tasas de ocupación de la vía pública, servicios de agua o basura y otros impuestos. “Granada se empobrece y los políticos no se mueven, queremos que nos defiendan. Nosotros hacemos política empresarial, pero que ellos sean la guía. Queremos políticos buenos y fuertes para Granada, porque así Granada será fuerte”, concluía Gregorio, arrancando los aplausos de los manifestantes.

Tras esto, ha cedido la palabra a Gerardo Cuerva, granadino, el cual ostenta cargos como presidente de la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios, o presidente de CEPYME. “Nosotros nos dedicamos a estar en nuestras cocinas, terrazas, y, desgraciadamente, hoy nos vemos en un papel que no tenemos costumbre, pero que simplemente pone de manifiesto lo mal que lo está pasando este sector. Queremos dar ese toque de atención a los gobiernos para que no dejen a nadie atrás. Por eso, me sumo a este manifiesto para pedir al Gobierno de España y al Gobierno de Andalucía que no deje a la hostelería atrás”, exigía Gerardo. También reflejaba que otros países han tomado medidas sin polémica. Sin embargo, en España, el empresario no sabe qué hacer.

Al partir la marcha de la movilización, hacían una parada ante la Delegación del Gobierno en Granada para seguir dirección Caleta. En ese momento, la cola de la congregación de manifestantes se encontraba en mitad de Gran Vía, con la caravana prevista, cuando la cabeza llegaba a los Jardines de Triunfo. Los miles de manifestantes levantaban sus pancartas reflejando mensajes como “sin ocio nocturno, más contagios”, “pon un guía oficial en tu vida”, o “pagamos el rescate de la banca, quién paga el nuestro”. A lo largo de la manifestación, respetando las medidas de seguridad, se podían observar miembros de asociaciones, bares o discotecas locales.