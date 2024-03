Moioli y Surget se imponen en la accidentada final de la Copa del Mundo SBX de Sierra Nevada

La campeona olímpica en Corea del Sur 2018, la italiana Micaela Moioli, se impuso hoy en la segunda Copa del Mundo SBX de Sierra Nevada en una accidentada ronda final en la que dos de las mejores riders del mundo, Chloe Trespeuch (FRA) y Charlotte Bankes (GBR), impactaron metros antes de entrar en la línea de meta cuando peleaban por el primer puesto. Trespeuch, con un fuerte impacto en la cara, quedó fuera de carrera, mientras Bankes, a rastras, llegó tercera detrás de la australiana Josie Baff.

Moioli, sorprendida por el accidente que le dio la victoria, admitió, tras bajarse de lo más alto del podio, que “pensaba que iba a ser tercera, pero a veces hay suerte y estoy contenta por ello. También estoy feliz porque Charlotte y Chloe estén bien”.

En categoría masculina, la ausencia de Lucas Eguibar de la final, tras caerse en la última curva de la calificación, enfrió el ambiente en el circuito de SBX de la Loma de Dílar que hasta este fin de semana le había sido propicio. “He querido ser demasiado agresivo, he encontrado un bache en la última curva y me he caído. Hay que estar siempre concentrado. Pero desde ya estoy con ganas para las próximas carreras para quitarme la espina de Sierra Nevada”, explicó el rider español

Sin Eguibar -ni Toni Toledo ni Bernat Rivera-, la representación española en las rondas finales quedó reducida a Álvaro Romero. El joven donostiarra salió en la primera de las series definitivas (octavos de final) pero se quedó a escasos centímetros de pasar a cuartos.

Con Lucas fuera, los grandes favoritos del circuito mundial fueron pasando rondas, entre ellos el líder de la Copa del Mundo SBX, el canadiense Elliot Grondin, y el actual campeón del mundo, el austriaco Jakob Dusek.

Sin embargo, Merlín Surget, arropado por la afición francesa predominante hoy en la grada de la Loma de Dílar, salió dominando la ronda definitiva y, a pesar de la fuerte presión a la que fue sometido por Grondin, obtuvo en Sierra Nevada la segunda victoria de su palmarés en la Copa del Mundo.

Con Grondin, segundo -consolidándose en el liderato en la clasificación general-, Jakob Dusek se subió al tercer peldaño del podio. “No es nada fácil ganar. Se esperaba mucho viento -luego no apareció-; ha sido un día duro. Es mi tercera vez aquí; ahora siempre Sierra Nevada por esta victoria”, declaró el rider galo.

La competición SBX de Sierra Nevada, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la cofinanciación de la Unión Europea, y organizada por Cetursa Sierra Nevada y las federaciones andaluza y española de deportes de invierno, ha sido la séptima cita del calendario de la Copa del Mundo de Snowboard Cross de esta temporada, y tras las copas del 2 y 3 de marzo en Sierra Nevada restarán tres pruebas más para decidir a los riders que se llevarán el globo de cristal de la disciplina.