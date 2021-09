Si hay algo que hay tener claro en esta vida es que no hay límites y que mejor ejemplo que Miguel Machado. El joven granadino nació con retinosis pigmentaria y su historia se le asemeja con la de Andrea Bocelli. Machado ya era conocido anteriormente por otra faceta y es por su pasión y por ser la voz de la afición del Granada CF. Este muchacho va a cumplir un sueño y es conceder su primer concierto el 10 de septiembre a las 20:00 en el Auditorium Cámara de Comercio.

Seguro que va a sorprender esta faceta del joven granadino, la cual ya la denomina su profesión. “Aunque sea un gran animador del Granada sí que he reducido pegar voces en los partidos porque tengo que cuidar mi garganta“, ha explicado Miguel Machado a GranadaDigital. Su debut como tenor estaba fechado en un principio para marzo del 2020, pero llegó la pandemia y provocó que el concierto tuviera que retrasarse de manera indefinida.

La vida de este granadino no sería lo mismo sin la música. Lo tenía claro desde pequeño, pero con la incertidumbre de no saber como comenzar su carrera musical. A pesar de estar centrado en la lírica, al principio estaba interesado en centrar su carrera musical como dj. “Fíjate el cambio radical”, explica el tenor. Vivir de la fiesta era lo que más le entusiasmaba, pero sucedió un giro de 360 grados que le causó decantarse por la lírica. La anécdota fue ir al cine con su madre Margarita y su hermano Pepe para ver la película de ‘Bohemian Rhapsody’. La cinta que la denomina como “un peliculón” propició que su hermano le dijera una frase que le marcó de por vida: “Con lo bien que cantas, ¿no crees que no deberías estar detrás de una máquina?”-refiriéndose a la mesa de mezclas-.

Aquellas palabras le hicieron reflexionar y darse cuenta que su hermano tenía razón. Para dar forma a un futuro concierto se pusieron manos a la obra él y su familia en la búsqueda de un profesor de canto. El joven empezó a recibir sus clases sin ninguna técnica vocal. Su primera profesora “se quedó alucinando confesando la gran voz que tenía“. Una vez ayudado en la evolución de su voz, su profesora le presentó a un compañero barítono para que así no se quedara “estancado”, reconoce Machado. Sobre la posibilidad de subir a un escenario, sus profesores le reconocieron su potencial y era el siguiente paso que tenía que dar, lo que se tradujo para Miguel y su familia en alegría.

Pero, ¿cómo surgió su afán por la música? Miguel contó la suerte de vivir en una familia cuya madre le llevaba a conciertos desde pequeño determinando en él que fuera melómano. Esta pasión por la música a la que Miguel llama “la fiebre de la música” viene de sangre. Su abuelo le introdujo a su madre ese entusiasmo por las melodías, por lo que Margarita tenía claro desde el primer momento que la música debía formar parte de su hijo. Ahora, Miguel va a dar el paso de disfrutar con su primera actuación.

Con un largo trayecto por empezar, es cuestión de horas de que Miguel Machado Machado ponga sus pies por primera vez en un escenario. Su primer concierto será el comienzo de un sueño de estar entre los grandes nombres de la lírica.