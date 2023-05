Los productos de Mercadona para tener una cena "con sabor" a Eurovisión

Mercadona ha publicado sus productos favoritos para montarse "una cena divertida y musical con ideas de algunos países representantes". Eurovisión 2023 arrancó este martes con su primera semifinal. Los países que se clasificaron fueron los afortunados Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, República Checa, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega. Entre los elegidos, la sueca Loreen y el finlandés Käärijä, continúan siendo de los favoritos para ganar esta nueva entrega del concurso. Hoy 11 de mayo se estrena la segunda semifinal, donde dieciséis países se disputarán las diez plazas restantes para el gran evento final de este sábado.

Siendo conscientes del éxito de este concurso, la red de supermercados valenciana ha hecho una propuesta de su gama de productos para no perder el tiempo y tener una cena al más puro estilo "eurovisivo".

Aperitivos con un toque español y regusto vikingo

Mercadona ha elegido cuatro aperitivos para ir haciendo boca en la previa al evento. Comienzan con una tabla coronada con producto de la tierra, uno de los Big Five, España. Como no podría ser de otra manera, ofrecen tortilla de patatas, con o sin cebolla, para no avivar esa guerra que divide a media nación y una bandeja de croquetas de la zona de preparados, para evitar pasarse más tiempo del necesario en los fogones y no perderse ni un segundo del concurso. Para acompañar, sugieren una combinación de quesos, uno en formato crema de camembert, representando a los vecinos franceses. Y otro de tipo Edam tierno, haciendo rememorar a los más melancólicos el último triunfo de Países Bajos con Arcade, de Duncan Laurence. Tocando ya territorio vikingo, cierran esta lista de entrantes con una degustación de salmón ahumado proveniente de Noruega.

Unos principales para firmar la paz entre Reino Unido y Alemania

Una vez hechas las apuestas por sus favoritos entre tapa y tapa, los comensales pueden prepararse para los platos principales que no pueden faltar este sábado en la mesa de ningún eurofán. De la tierra del anfitrión del concurso, Mercadona propone el típico fish & chips inglés, con una merluza rebozada acompañada de unas buenas patatas fritas. Como el picoteo no puede faltar en la cena de ningún español que se precie, el supermercado sugiere acompañar con la salchicha alemana schara. Finalmente, para evocar el Zitti e buoni del ganador de 2021, Måneskin, una pizza prosciutto al tradicional estilo italiano cerrará el menú para pasar a la mejor parte de la noche: las votaciones y el postre.

Un cierre de la noche por todo lo alto

Llegadas las votaciones y hecha la sobremesa, siempre queda un poco de hueco, o se encuentra, para el postre. Mercadona ofrece tres productos que contentarán a cualquier comensal, desde el más fit hasta el más goloso. Presentan el yogur griego, cuyo nombre y sabor transportan directamente a la tierra de las cícladas. Para los amantes del dulce, las galletas belgas de gofre de caramelo serán un acierto seguro. Finalmente, para añadir el broche de oro a la noche, de la parte de la pastelería sugieren los pasteles de nata portugueses, un postre que toca la fibra igual que hizo Salvador Sobral en su triunfo de 2017 con Amar Pelos Dois.

Como bebidas de acompañamiento también hay una amplia gama de productos en Mercadona para añadirle ese toque europeo a la noche. Cervezas alemanas, champán francés o un tinto de verano, son las candidatas estrella para hacer un brindis final. Así que independientemente de que gane el Eaea de la valenciana Blanca Paloma con su toque flamenco, o la israelí Noa Kirel, con su Unicorn y similitudes a la actuación de Channel del año pasado, todos los asistentes habrán disfrutado de una divertida cena con un sabor internacional.