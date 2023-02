Men Marías publica su novela "más personal" ambientada en Granada

Men Marías es el pseudónimo bajo el que la granadina Carmen Salinas firma sus novelas. Se licenció en Derecho y ejerció la abogacía en el ámbito mercantil desde bien temprano, pero ella sabía que su vida no estaba destinada a los códigos y leyes sino más bien a escribir, algo con lo que soñaba cuando tan solo era una niña. Desde que tiene prácticamente uso de razón le encandiló el mundo literario, el cual al día de hoy le ha otorgado premios y reconocimientos de los que se enorgullece, aunque para ella lo que más importa es reconocerse a uno mismo en su trabajo y sentirse "cómodo" con lo que se hace.

Su primer gran éxito a gran escala fue 'La última paloma', una novela de género negro que gira en torno a una investigación policíaca de un brutal asesinato. Este libro supuso un "gran cambio" en la vida de la escritora granadina ya que tuvo gran éxito y le posibilitó entrar de lleno en un ámbito soñado desde pequeña. No solo se acercó con esta novela a lectores y escritores, lo cinéfilo también tocó a sus puertas pues recibió incluso ofertas para llevar la historia a las pantallas. Tanto es así que este 4 de febrero, Men Marías ha dado a conocer su trabajo más reciente 'Lo que arrastra la lluvia', el cual define como su proyecto "más personal", que además se ambienta en su ciudad natal, Granada, y del que para conocer más detalles aún habrá que esperar.

Pregunta: ¿Cómo se pasa de estudiar Derecho y enfocarse en el ámbito mercantil a ser escritora?

Respuesta: Realmente, yo estudié Derecho como podía haber estudiado cualquier cosa. Yo siempre he sido escritora, pero al final te tienes que ganar la vida con algo y dices pues hay que estudiar una carrera. Lo que siempre he querido es esto, y ahora en ese sentido la verdad es que estoy muy contenta.

(P): ¿Cuál fue el momento en que decidió entrar al mundo de los libros?

(R): Lo decidí con unos 11 años y no podía ser, así que entré cuando buenamente pude. Con la última publicación que tuve 'La última paloma', tuve una repercusión más grande y, a partir de esa novela, pude empezar a dedicarme a esto, que es verdaderamente lo mío.

(P): ¿Cómo fue esa última novela?

(R): Fue una novela que a mí me supuso un cambio muy grande en mi vida. Pasé de escribir para mí y en mi casa, y alguna columna en GranadaDigital, a tener más exposición. Cambió todo porque me empecé a relacionarme con lectores, a conocer a otros escritores, cambia todo bastante. Es una novela que funcionó muy bien, la verdad es que estoy muy contenta, y además se sigue leyendo, la gente me escribe mensajes aún del libro y me parece un milagro, sinceramente.

(P): ¿Suele escribir sobre un mismo género?

(R): No, esta novela nueva y la última sí que son género negro, pero por ninguna razón en especial, quizás porque la historia que yo quería escribir pedía ese género. No creo directamente en el género, si mañana me pongo a escribir histórica, romántica u otra cosa que no se pueda catalogar, para mí es lo mismo. Creo que ese concepto no hace justicia a lo que quiere englobarse, tú puedes irte a novelas negras en las que hay grandes historias de amor o a novelas románticas llenas de muertos, entonces, en general, no creo en el género, escribo lo que escribo y ya está.

(P): ¿Y qué veremos con su próximo libro 'Lo que arrastra la lluvia '?

(R): Es una novela mucho más personal que la otra. En esta novela quizás soy más yo. La verdad, estoy muy ilusionada porque hacía mucho que no escribía lo que verdaderamente quería escribir y esta vez lo he hecho, y también de la forma en que quería hacerlo. Es una novela que sucede aquí en Granada, en el año 2007, la época de la crisis, y la protagonista es una vagabunda, una mujer normal que, de repente, aparece viviendo en la calle y se cruza con otra mujer que vive aquí en Granada que la quiere ayudar y le lleva a vivir con ella y su familia a su casa. Ese es el punto de partida, pero especialmente de esta novela a mí lo que más ilusión me hace es que aquí si me reconozca, mucho más que en lo anterior.

(P): ¿De dónde viene su pseudónimo?

(R): Parece como muy raro, pero yo me llamo Carmen y Men es una abreviación, y María es mi segundo nombre, y dije bueno, pues vamos a unirlo todo. Al final, eso de los pseudónimos no sé, pienso que igual que te cambias de ropa te puedes cambiar de nombre si te apetece y yo no me escondo detrás de él, simplemente estoy más cómoda con ese nombre.

(P): ¿Tiene algún galardón?

(R): Gané el Premio Nobel a Carmen Martín Gaite en 2017 y recientemente en septiembre gané el Premio Cartagena Negra con 'La última paloma' y tengo alguno más. Pero los premios, al final, son importantes hasta cierto punto. Es importante que reconozcan tu trabajo, pero digamos que no puedes depender de ello. Cuando se premia a una novela porque es la 'mejor novela' y tal es muy subjetivo. Compites con gente que tiene mejores novelas que tú, ganas porque tienes que ganar, y otras tiene que ganar otro. Es así.

(P): ¿Ha recibido alguna vez una oferta para llevar los libros al cine?

(R): Sí, de hecho los derechos de 'La última paloma' están vendidos a una productora. Lo que pasa es que son mundos muy diferentes. El cine requiere inversiones millonarias y las productoras han de conseguir financiación. Son proyectos que es raro que salgan y luego, por otra parte, yo no hago cine, hago literatura. Estas películas que destrozan los libros me aterrorizan, no tengo necesidad de verme en una pantalla. Si me veo, tiene que ser bien y bajo unas condiciones, de manera que yo esté cómoda y que el texto no deje de ser lo que era.

(P): ¿Qué expectativas tiene de cara al lanzamiento?

(R): Te da un poco de vértigo, pero, por otra parte, hace ilusión. Cada vez que publicas un libro naces, es como que de repente empieza una vida que lo tiene todo por delante. Ojalá este libro tenga una vida buena en el sentido de tener momentos mejores, peores, que se enamore, tenga hijos, amigos... En fin, tengo muchas ganas de que llegue y perdure.

(P): ¿Tiene otros proyectos aparte del libro?

(R): Ahora estoy haciendo una novela, que un poco como hablábamos antes, no tiene nada que ver con el género negro. Estoy muy contenta con ella, es un cambio de registro fuerte, pero, al final, yo creo que tienes que seguir a esa voz que te empuja a hacer las cosas. Yo tenía ganas de hacer un cambio fuerte y lo he hecho, a ver qué tal.