Maxime Gonalons: “Estoy listo para darlo todo por el Granada CF”

Maxime Gonalons ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Granada CF. El mediocampista francés de 30 años llega cedido por la Roma con opción de compra y ya se encuentra a las órdenes de Diego Martínez para preparar el próximo envite en Balaídos.

Como ha sido habitual a lo largo de todo el verano, la presentación ha contado con la presencia de Pepe Macanás, Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, consejero, director general y gerente deportivo, respectivamente.

En primer lugar, intervino Pepe Macanás, quien le deseó que su estancia fuese “lo más larga posible” y que tuviera “muchos éxitos, pues serían los del Granada CF”.

En segunda instancia fue el turno de Antonio Fernández Monterrubio: “Estamos felices y contentos de que hayas confiado en este proyecto y queremos agradecerte las facilidades y todo lo que has puesto para estar aquí. Además, quiero agradecer también a la Roma todo su esfuerzo, ya que ha habido algunas dificultades, pero todos hemos puesto de nuestra parte, especialmente tú. Ya eres uno más de nuestra familia y te darás cuenta muy pronto de qué tipo de personas te vas a encontrar en el vestuario y dentro del club. Esperamos que la adaptación sea lo más rápida posible y que la temporada sea muy satisfactoria para todos”.

En tercer lugar, intervino Fran Sánchez: “Quiero agradecer también la confianza depositada en nuestro proyecto. Estamos contentos de que se haya sumado a nuestro club, a nuestra familia. Viene cedido por la Roma por una temporada con opción de compra. Es un jugador con dilatada experiencia en el fútbol de élite, con varias temporadas en el Olympique de Lyon, donde llegó a jugar Champions, para más tarde ir a la Roma y, el año pasado, al Sevilla. Esto último será positivo para él, pues ya conoce LaLiga y el sur de España. Es un mediocentro defensivo con buenas cualidades con balón en conducción. Destaca por ser un portento físico y por su altura y nos da un salto de calidad a la plantilla, además, ha sido internacional con Francia. Sabe que viene a un equipo que ha conseguido el ascenso y ningún futbolista destaca por encima del resto.

Por último, el propio Gonalons declaró lo siguiente: “Estoy muy contento de estar aquí y espero poder aportar mucho con mi experiencia tras haber jugado en grandes equipos”.

Preguntado sobre su motivación para venir al Granada: “He tenido varias ofertas de otros clubes durante el mercado, pero con la importancia que me ha transmitido el club y, conociendo LaLiga, sabía que era el club al que tenía que venir para seguir avanzando y progresando. Firmar por este equipo es muy bueno para mí y para mi familia. Voy a hacer todo lo que sé tanto dentro como fuera del campo y aportaré mi experiencia como capitán en un equipo como el Lyon”.

Equipo recién ascendido: “Es cierto que antes he jugado en grandes clubes europeos, allí he aprendido muchas cosas y eso es lo que quiero aportar. El Granada es un proyecto muy interesante a medio y largo plazo para mí. Me he tomado mi tiempo para pensarlo, pero al final he tomado la decisión de venir a un club que tiene un espíritu familiar y quiero darlo todo en el campo”.

Posición: “Mi posición es justo delante de la defensa, aunque sé que aquí juegan con dos medios. Ya he hablado con el entrenador y veremos cómo hacerlo para sentirme de la mejor manera posible sobre el campo. El año pasado tuve un año difícil por mis lesiones, me he preparado para jugar y cada vez voy a mejor”.

Listo para jugar: “Estoy listo. No he jugado durante la pretemporada por varias razones. Ahora voy a tener quince días para entrenarme durante el parón y va a ser importante para seguir encontrando sensaciones y estar al cien por cien para poder aportar a la vuelta”.

Fichaje a última hora: “Esto forma parte del fútbol y de la vida del jugador. Ayer estuve con mi agente y trabajamos juntos como hemos hecho desde hace mucho tiempo. Ha sido intenso para encontrar un acuerdo sobre las diez de la noche, poco antes del cierre. Por suerte hoy estoy tranquilo, he conocido a mis nuevos compañeros y creo que todo va a ir estupendamente”.

Diego Martínez: “Hemos hablado, pero no hemos tenido tiempo de entrar en detalles. Tengo mucha confianza por parte del club. Ahora, me toca devolverla dando todo lo que tengo. Tendremos que hablar sobre lo que espera de mí, mi posición, cómo puedo ayudar al equipo, etc.”