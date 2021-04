Marín, sobre la movilidad: “¿Qué vamos a esperar a estar al cien por cien inmunizados para movernos?”

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este martes “absurdo” esperar a que el cien por cien de la población española este inmunizada para poder volver a tener movilidad, por lo que ha insistido en poner en marcha un certificado sanitario digital que refleje la situación de cada persona respecto al Covid-19.

En comisión parlamentaria, Marín ha señalado que este certificado medico digital contendría información sobre test de antígenos realizados, PCR 72 horas antes de viajar, inmunización por haber pasado la enfermedad o vacunados, información de la que se podría disponer para desplazarse.

“¿Qué vamos a esperar a que el cien por cien de la población estemos inmunizados para movernos? Es un absurdo y está perjudicando a todos los sectores pero especialmente al turismo”, ha advertido.

Marín ha indicado que en Andalucía, desde el 1 de enero, ya existe la posibilidad de contar con un código QR que refleje si una persona está vacunada, pero ha insistido en que “debe ser un acuerdo nacional” porque afecta a un derecho fundamental.

Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Ocaña ha reclamado la no discriminación de las personas no vacunadas y ha abogado por un certificado de test de Covid. “Los no vacunados deben poder ejercer su derecho a la libre circulación”, ha concluido.