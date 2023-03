Marifrán Carazo informa del interés empresarial por el parking de Camino de Ronda en Granada

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha informado de la existencia de interés empresarial por el parking previsto en el túnel de Camino de Ronda. Marifrán Carazo ha indicado que este interés ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por la Junta de Andalucía en los últimos meses y los contactos con el sector, en los que se ha sondeado la vía de la iniciativa privada. La titular de Fomento ha indicado que se está trabajando para dar una salida satisfactoria a este proyecto y ha asegurado que “se desbloqueará al igual que se ha hecho con el resto de actuaciones compensatorias por las obras de Metro de Granada”, que en su gran mayoría se ejecutaron o iniciaron con la llegada del Gobierno de Juanma Moreno.

Marifrán Carazo ha señalado, durante su intervención en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, que la Junta de Andalucía continúa trabajando para que esta infraestructura pueda habilitarse como parking. “El interés es ponerlo en funcionamiento y que, además, sea cuanto antes, para lo que hemos dado pasos importantes llevando a cabo un estudio de viabilidad y un proyecto básico”. En esa línea, la Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Obra Pública, ha llevado a cabo una exploración del mercado con diferentes empresas y sectores para testar su interés real en explotar el futuro estacionamiento del túnel del Camino de Ronda.

La consejera ha expuesto que la administración autonómica no ha cejado en su empeño para dotar de viabilidad la explotación del futuro estacionamiento. A tal fin, ha dicho, “seguiremos trabajando con el Ayuntamiento de Granada y los vecinos de Camino de Ronda en las diferentes opciones que hagan posible su explotación”. No obstante la consejera ha precisado que este uso requiere de tiempo y de una elevada inversión para su habilitación como parking, ya que no dispone de instalación eléctrica, iluminación, saneamiento, o revestimientos arquitectónicos, entre otros, y precisa de la ejecución de instalaciones y equipamientos imprescindibles para su funcionamiento.

La consejera ha reclamado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que deje de hacer un “uso político” de esta infraestructura y que confíe en el trabajo que está desplegando la Junta de Andalucía para dotar de viabilidad la explotación del futuro parking. En esa línea, ha recordado, cuando fue delegado de Obras Públicas nada hizo en avanzar en el proyecto y, ya como alcalde, sólo promovió con la Agencia de Obra Pública un grupo de trabajo con el que sólo se reunió una vez, en marzo de 2018, y sólo para acordar la viabilidad técnica, económica y jurídico/administración de futuros usos del túnel como parking, pero “sin abordar trabajo alguno, ni planificación, ni calendarios ni compromiso alguno de contratar estudios o proyectos”.

Marifrán Carazo, en ese sentido, ha puesto relieve el trabajo que se ha hecho en estos cuatro años para desbloquear todos los compromisos que la Junta de Andalucía había asumido por las obras del Metro de Granada.

Desde 2019, se han culminado siete actuaciones compensatorias, como el parking de la estación del AVE, los Paseíllos Universitarios, la glorieta de Churriana de la Vega, el nuevo camino de Maracena o, más recientemente las obras de remodelación del Eje Arabial-Palencia, que se han ejecutado en tres fases. Con este último hito, la inversión ejecutada y completada asciende a 9,7 millones de euros. Además, hay que añadir otras dos actuaciones actualmente en ejecución como las obras de adaptación como sala multiusos del vestíbulo norte de la Estación Alcázar Genil, incluyendo un segundo nuevo acceso pendiente de licitarse, y la vía ciclopeatonal entre Armilla y el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), que elevan la inversión a 15 millones. El último paso ha sido la reciente firma de un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de Granada para la reforma de la piscina cubierta situada en el campus de Fuentenueva.