Marea Blanca vuelve a concentrarse por “una sanidad pública de calidad” en Granada

Este domingo 26 de enero de 2020, se han concentrado en Granada diversos colectivos para pedir una “sanidad pública de calidad”. Según han confirmado fuentes oficiales, a la concentración han acudido 150 personas. De igual modo, la organización también ofrece datos y estima que había entre ochocientos y mil participantes.

En el acto se podían ver algunas pancartas con lemas como: “Los recortes en sanidad matan”, “La salud es un derecho. La sanidad no se vende”, “Defendamos nuestra sanidad pública” o “La atención primaria es necesaria” entre muchos otros, las pancartas iban seguidas de cánticos con lemas muy similares a las escritas, aunque también se han escuchado algunas entonaciones como “Aguirre, escucha, la sanidad está en lucha” o “La privatización no es la solución”.

Tras varios minutos de concentraciones, se dio comienzo a la lectura del manifiesto por dos de las organizadoras del acto. Los principales temores que han transmitido a través de esta lectura, han sido, por un lado, el miedo a la privatización, que no se defienda la sanidad pública y se termine perdiendo, “una sistema nacional de salud muy competitivo a nivel mundial, muy valorado por su eficiencia y su bajo coste”. Reivindican que esta defensa tiene que ser de todos los ciudadanos para no llegar “a la situación de otros países como Estados Unidos, que, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, no apuesta por la sanidad pública y esto hace que las enfermedades sean una de las principales causas de pobreza de las familias”. Temen también el desmantelamiento de la Escuela de Sanidad Pública, y desconfían de las promesas del Gobierno de que esto no se lleve a cabo.

Han pedido un aumento de la partida económica en la sanidad, que se aumente la plantilla de los centros médicos y también sus retribuciones y que se mejoren los servicios ofrecidos, con mejores sistemas técnicos de diagnostico y tratamiento. También piden por la reducción real de la listas de espera, pero con servicios de calidad.

En el acto han participado diversos colectivos como: Facua, FOA, Marcha por la Dignidad, Izquierda Unida, Granada Laica, Podemos, PSOE, Acción en Red, Circulo de Salud de Podemos, UGT, CCOO, Hombre por la Igualdad de Maracena o APDH entre muchos otros.

Esta concentración se ha convocado a nivel andaluz, hay cuatro provincias que participan, Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada.