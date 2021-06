Manuel Olivares se pronuncia en Twitter: “Siento auténtica vergüenza”

“Siento auténtica vergüenza”. Así de lacónico a la par que claro ha sido en Twitter el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares. Aunque el mensaje publicado en la noche del Jueves de Corpus no tenía ninguna referencia explícita, a muy pocos se les escapa que a buen seguro se refiere al alcalde de Granada, Luis Salvador.

Sobre todo habida cuenta de la conversación iniciada con uno de los usuarios, @manoloejido, quien conmina al representante institucional a aclarar “de qué” siente vergüenza. Olivares contestó, pero tiempo después borró el tuit, lo que no evitó la nueva reacción de su interlocutor: “No sé qué decirte, estábamos todos en el buen camino, cambió la cosa y vamos a peor… yo me di de baja con mucha pena… pero ya no queda nada, solo 4 que están al caer (por desgracia para este nuestro partido)”.

Siento auténtica vergüenza… — Manuel Olivares 🖤🇪🇸 (@molivaresh) June 3, 2021

Minutos más tarde, el propio Olivares desenterraba definitivamente el hacha de guerra -si es que no lo estaba ya- para parafrasear a Adolfo Suárez a través de una cita con foto incluida formulada por el expresidente del Gobierno el día de su dimisión: “Me voy sin que nadie me lo haya pedido”. A lo que Olivares ha apostillado: “Líderes, estadistas… grandes ejemplos”.

Los tuits de Manuel Olivares le han valido respuestas de todo tipo, desde quienes han alabado su capacidad para decir la verdad por encima del interés “personal, partidista o de otra índole”, hasta quienes le han echado en cara pertenecer al “clan Hervías”.

“4 años. No 2 y 2. Los pactos están para cumplirse”, le respondía a la segunda publicación @ciudadanosensa1, dando lugar a un largo debate. Y todo en un momento crítico. Con la amenaza del PP de dejar el Gobierno municipal y la escenificación de la ruptura de este jueves y ante un grupo municipal naranja que parece estar resquebrajado.