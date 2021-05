Manu Sánchez trae su último espectáculo al Teatro Isabel la Católica de Granada

El actor y productor sevillano Manu Sánchez lleva al Teatro Isabel la Católica de Granada la gira de su último espectáculo, ‘El Gran Emigrante’, que representará los próximos 4, 5 y 6 de junio. El nuevo reto escénico de Manu Sánchez es una comedia que combina el humor, la sátira política y la crítica social y que, fiel a su esencia, incorpora ahora algunos de los hitos más relevantes de la actualidad como la pandemia del Covid-19 o la polémica suscitada en torno al Rey Emérito.

Llegado de un ignoto lugar, el Gran Emigrante, un extraño ser que ha recalado en nuestra tierra por casualidad, se resiste a dejarnos. Después de meses en los que las artes escénicas han tenido que echar el cerrojo a causa de las medidas sanitarias impuestas para frenar el avance del Covid-19, este extraterrestre de andaluzas hechuras emprende de nuevo su viaje por los escenarios más destacados de nuestro mapa teatral y recala en Granada para explorar nuestro mundo y nuestras costumbres, que observa con ojos nuevos. Un alienígena que hará que el espectador se vea reflejado en un espejo que, a ratos le sacará los colores y, en otros, le hará reír a carcajadas.

El Teatro Isabel la Católica abre sus puertas a este actor, productor y hombre de escena de múltiples perfiles, creador también del exitoso formato televisivo ‘Tierra de Talento’, que ha batido, semana tras semana, todos los récords de audiencia de Canal Sur en el ‘prime time’ de la noche del sábado y que está inmerso en su cuarta temporada.

Tras el éxito indudable de su trilogía sobre el poder, en gira desde 2013 con ‘El Rey Solo’ y, posteriormente, con las aclamadas ‘El Último Santo’ y ‘El Buen Dictador’ y reunir a más de 250.000 espectadores, Manu Sánchez da con ‘El Gran Emigrante’ una nueva vuelta de tuerca a su discurso teatral combinando el humor más punzante con la sátira política, la ironía y la crítica social, sin perder un ápice de actualidad.

Consagrado ya como uno de los humoristas con más proyección de nuestro país, en ‘El Gran Emigrante’, el director y productor andaluz toma como punto de partida la llegada a un lugar nuevo e inexplorado de un visitante lejano, un extraño extranjero, un peculiar ser de rasgos exóticos, novedosas costumbres y maneras desconocidas. Un visitante que viene de fuera y que conocerá precipitadamente a los de dentro mientras que los de dentro se toparán inesperadamente con el de fuera.

La nueva comedia de Manu Sánchez y su productora 16 escalones invita a pensar, a reír y a reflexionar. ¿Choque de culturas o enriquecedor encuentro? ¿Turista o invasor? ¿Posibilidad de negocio o expolio inminente? ¿Ser superior o raza inferior? ¿Colonizador o colonizado? ¿Son de paz o guerra en ciernes? ¿Miedo o celebración? ¿Querido rico o sobrante pobre? ¿Oportunidad o conflicto? ¿Fiesta o catástrofe? ¿Con o sin cebolla? ‘El Gran Emigrante’ viene de fuera, de muy afuera, con costumbres propias, muy propias y con absoluta y atrevida ignorancia del mundo al que ha venido a llegar, aunque quizás no tanta como la que tienen los de este mundo de dentro del que de momento no es más que otro que llega de fuera, y al que tendremos que conocer bien para saber si viene a dar o a recibir, a sumar o a restar… y que seguro que en medio dará motivos para no parar de reír y pensar, a fin de cuentas como con cualquier emigrante, ya que a todas luces puede que este sea solo un emigrante más… o no.

Fechas y horarios de ‘El Gran Emigrante’ en el Teatro Isabel la Católica:

Viernes 4 de junio: 20.30 horas

Sábado 5 de junio: 19.30 horas

Domingo 6 de junio: 19:30 horas

Las entradas para acudir al espectáculo ya están disponibles en www.redentradas.com y en la taquilla del Teatro