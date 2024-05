Unos 300 abogados se manifiestan por "una jubilación digna para todos los mutualistas"

Unos 300 abogados han marchado este viernes desde Plaza Nueva hasta los juzgados de La Caleta para pedir "una jubilación digna" para "todos los mutualistas". Los participantes en la protesta reclaman "una pasarela al sistema público de autónomos para todos los mutualistas, jubilados y en activo, dado que las pensiones que estamos cobrando y vamos a cobrar son irrisorias".

Asimismo, señalan que las cifras oscilan "entre 200 y 400 euros después de 40 años de trabajo, en 12 meses anuales y durante un máximo de 15 años, sin revalorización, habiendo contribuido para tener una pensión de 1.300 euros".

Los juristan critican que "el Gobierno está retrasando la legislación que nos permita realizarlo" porque "quiere limitar esa pasarela a los mutualistas incorporados antes del 1 de enero de 2006, dejando al resto –jubilados y activos posteriores a esa fecha- en manos de la mutualidad y con pensiones por debajo de la pensión no contributiva".

Los manifestantes afirman que hay profesionales "que no cobran más de 400 euros y tienen que seguir trabajando". "La Mutualidad General de la Abogacía de España no es alternativa ni lo ha sido nunca, al igual que las mutualidades alter mutua y procura porque no dan prestaciones alternativas al sistema público de trabajadores autónomos, ya que no cubren las contingencias que cubre dicho sistema", han recalcado los abogados.