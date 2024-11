La Mancomunidad de la Costa Tropical aprueba el presupuesto para 2025

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha celebrado Junta General con 5 puntos en el orden del día, entre ellos, la aprobación inicial del presupuesto anual para el ejercicio contable 2025. El presupuesto asciende a 975. 298,84 euros.

El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que "es un presupuesto equilibrado, ligeramente inferior al de 2024, pero que mantiene cifras similares en las principales partidas presupuestarias", si bien, "como novedad, no hemos incluido el canon por la construcción de las canalizaciones de la presa de Rules, que sí venía recogido en el Presupuesto 2024 y que incorporaremos a lo largo del año contable, según las cuantías".

Según Caballero, las cuentas de la Mancomunidad de la Costa Tropical, en las que no se produce ningún incremento en las partidas de personal, ni gasto corriente, "es un presupuesto que refleja la realidad del ente comarcal y donde priman la estabilidad presupuestaria, el control del gasto, el rigor contable y da un impulso al funcionamiento y la eficacia de la entidad".

Igualmente, el presidente ha defendido "la necesidad de recuperar el espíritu para la que fue creada la Mancomunidad, gestionar los intereses públicos de los vecinos de la Costa Tropical y de los que nos visitan". En este sentido, ha señalado que "vamos a mantener la tendencia de seguir haciendo inversiones de renovación de redes hidráulicas, así como la promoción turística de la Costa Tropical y las subvenciones a ayuntamientos y entidades que persigan este fin".

Rafael Caballero ha recordado en su exposición que "la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical no supone ninguna carga financiera o económica para ninguna otra Administración, ya que los ingresos provienen del canon de financiación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración" y también que "la Mancomunidad de la Costa Tropical es una Administración que no presenta ningún déficit y no supone ninguna duplicidad de servicios o de competencias".

Además, la Junta General de la Mancomunidad de la Costa Tropical, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana a principios de mes, ha aprobado la modificación de la Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios vinculados al ciclo integral del agua, que contemplan varias bonificaciones a las que se podrán acoger los usuarios más vulnerables.