Motril da paso a una nueva era en su gestión con el comienzo del contrato del servicio de limpieza

Motril comienza una nueva era en su limpieza con la puesta en funcionamiento del nuevo servicio de limpieza para Motril y sus anejos, en un contrato que tendrá una duración total de 12 años y que supondrá una auténtica revolución en la gestión de residuos y en la limpieza de la ciudad. Con motivo del inicio de este contrato, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto con el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Antonio Escámez, han acudido al inicio de este nuevo contrato y han saludado a los trabajadores presentes en el barrio de la Fabriquilla para este primer plan de choque.

De esta forma, Motril inicia un nuevo rumbo en la gestión de su limpieza, con la puesta en funcionamiento de este contrato el cual se va a ejecutar en dos fases, la primera desde el día de hoy, 1 de abril de 2025, y que tendrá una duración estimada de 10 meses, siendo el periodo de adaptación por el cual se introducirán las primeras novedades antes de la puesta a punto final del servicio, con toda la maquinaria y resto de servicios incluidos en el pliego, funcionando al 100%. La segunda fase se desarrollará ya con la totalidad de la nueva maquinaria y hasta la finalización del contrato.

A partir del 1 de abril, con la puesta en funcionamiento de este servicio, será posible observar una serie de novedades muy importantes para la limpieza de las vías públicas motrileñas. En primer lugar, se va a establecer un plan de choque de limpieza en las calles y barrios de la ciudad, además de que más de 50 personas van a estar recorriendo las calles de nuestra ciudad, un aumento de más de 20 personas con la estimación diaria anterior. Además, en total en los 3 turnos, habrá 120 trabajadores por las calles de Motril, 9 solo en el plan de choque de limpieza de cada barrio, así como al desbroce en las aceras, especialmente necesario tras las últimas lluvias en Motril; y 5 peones de limpieza manual y 3 cisternas baldeando las calles de manera mecánica.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado como “hoy es un gran día para Motril”, recordando como, desde el equipo de Gobierno, siempre “hemos sido conscientes de los problemas que tiene la ciudad, y uno de los principales era precisamente la limpieza, ya que paseamos y vivimos en Motril, por lo que sabíamos la necesidad urgente de encontrar una solución al problema de la limpieza”, algo que llega tras muchos meses de trabajo pues “con este nuevo contrato, damos un paso adelante para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

“Hemos demostrado en los últimos años como la limpieza siempre ha sido una prioridad para nuestro equipo de Gobierno pues hemos pensado y buscado muchas soluciones para que los motrileños pudieran tener la limpieza en sus calles que se merecían, por ello este día es histórico ya que se puede ver el trabajo de muchos meses y que traerá importantes novedades en la limpieza de Motril, comenzando desde este mismo martes con un plan de choque que incluye acciones inmediatas en diversos barrios como la Fabriquilla, así como ya se han empezado a baldear las calles que llevaban mucho tiempo sin esta acción en barrios como las Angustias o La Nacla. Y es que no se trata solo de una intervención puntual, sino de un compromiso constante de mantenimiento para que la ciudad pueda lucir limpia todos los días” ha exclamado la primera edil motrileña.

Con la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio, en esta primera fase se irá adquiriendo maquinaria de última generación según lo estipulado en el contrato de limpieza, aunque desde el mismo inicio del servicio, el aumento de esta maquinaria de limpieza será muy visible y es que por las calles de Motril ya se podrán visionar 5 barredoras en funcionamiento -actualmente hay 1-, 4 hidrolimpiadoras -actualmente hay 2-, 1 camión cisterna de 20 metros cúbicos y otro de 8 metros cúbicos -actualmente no hay ninguno-, 1 tractor limpiador de playas -no existía hasta el momento-, 1 máquina despegadora -no existía hasta el momento-, y una baldeadora de aceras -no existía hasta el momento-.

Además, García Chamorro ha recordado como, desde el servicio de limpieza, se ha “habilitado una línea gratuita de atención ciudadana donde, no solo se podrán presentar quejas o sugerencias, sino también solicitar información sobre la recogida de enseres”, en una nueva y efectiva forma de recoger los enseres que busca el objetivo de “evitar imágenes con muebles y objetos voluminosos en mitad de la vía pública y es que, con una simple llamada, se asignará un horario concreto para su recogida, facilitando a los vecinos esta gestión y evitando problemas de suciedad y desorden”.

Para el encargado municipal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, hoy “es un día muy importante para la ciudad de Motril y para todos nuestros ciudadanos pues ya ha comenzado el nuevo contrato del servicio de limpieza, recogida de residuos, mantenimiento y limpieza de la playa, así como la gestión del punto limpio”, dentro de un importante hito del Ayuntamiento de Motril “en nuestra apuesta por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y visitantes con un servicio de limpieza acorde a lo que se merecen”.

“Este contrato no es solo un cambio en la gestión, sino un verdadero avance que va a suponer un antes y un después en la limpieza de Motril y de nuestros barrios pues hay muchísimo trabajo detrás de este proyecto, muchas horas de planificación, y por fin hoy podemos empezar a ver los resultados. Desde este momento, los ciudadanos van a comenzar a notar la diferencia en zonas donde hasta ahora no se podía intervenir con la frecuencia deseada por la falta de medios y es que estamos muy ilusionados con este nuevo servicio de limpieza que marca el inicio de una auténtica revolución en la gestión de residuos en Motril ya que nos esperan diez meses de intenso trabajo, en los que se llevarán a cabo inversiones millonarias, en concreto, estamos hablando de una inversión de once millones de euros que permitirá la incorporación de más personal, la renovación completa de los contenedores y la ampliación del horario de apertura del punto limpio, entre otras muchas novedades” ha aseverado Juan Fernando Hernández.

En cuanto a instalaciones, se adecuará la nave actual de limpieza y se instalará una adicional en el Polígono El Vadillo para optimizar el servicio. También se establecerá una oficina de atención al público en el centro de la ciudad, donde cualquier ciudadano podrá expresas sus quejas o sugerencias, así como se habilitará una app ciudadana y una línea de atención telefónica para la recogida de enseres.

Por su parte, el teniente de alcalde encargado del área de Medioambiente y Urbanismo, Antonio Escámez, ha reiterado la importancia del día de hoy pues “comienza un cambio fundamental en la limpieza de Motril, el cual esperamos con ilusión y esperamos que se mantenga a lo largo de toda la concesión de este contrato”, donde es muy importante que se trabaje según lo establecido y con la mirada puesta en la calidad de esta limpieza ya que “los ciudadanos de Motril llevan años demandándonos un entorno más limpio y serán los trabajadores y la empresa quienes sostengan ese esfuerzo diario, algo que sabemos que es una tarea ardua, pero la imagen de la ciudad debe reflejar ese compromiso con la limpieza y el bienestar”.