El vestido de Primark que te salvará las fiestas navideñas por 20 euros

La Navidad se acerca y con ella no solo llegan momentos tan disfrutados y temidos al mismo tiempo como decorar la vivienda con motivos navideños o pensar qué se va a cenar en Nochebuena y Nochevieja. Por no hablar de la hora de comprar los regalos para los pequeños y los que no lo son tanto. A esta época se suma un factor más que puede ser un quebradero de cabeza para muchas mujeres: ¿Qué me pongo para las celebraciones?

Las tiendas comenzarán a llenarse en poco tiempo de vestidos y trajes de lentejuelas, brillantes y terciopelo negro, verde o rojo. Los vestidos escotados y los tacones de alturas casi infernales acapararán los escaparates recordando que es hora de ir eligiendo cuál será nuestro outfit para Nochebuena y Nochevieja.

Para aquellas que prefieran algo más cómodo y, sobre todo, que puedan volver a utilizar en cualquier otro momento, Primark tiene la solución que todas buscábamos. La nueva colección de Paula Echevarría con la tienda de ropa irlandesa cuenta con prendas que están causando furor entre las amantes de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Entre todas las opciones, entre las que se encuentran trajes, sandalias o conjuntos de punto, se puede optar por looks más elegantes que serán perfectos para estas fiestas navideñas.

Se trata de un vestido de poliéster y elastano de color negro que cuenta con un cuello bardot y con drapeados por el cuerpo, así como manga larga y es de silueta ceñida. Así mismo, cuenta con una abertura en el lateral que hace que el vestido sea más sugerente a la par que elegante y nos permita llevar unos tacones que den el toque final al look. Lo mejor de todo es su precio y es que puede conseguirse por tan solo 20 euros y se trata de una prenda que puede utilizarse en multitud de ocasiones.