Luis Rubiales, reelegido como presidente de la RFEF

Luis Rubiales ha sido reelegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El motrileño continuará al frente del organismo hasta el 2024 tras ser el único candidato proclamado por la Comisión Electoral. Rubiales, que ha vivido dos años muy intensos desde que tomó posesión del cargo, ha contado con 95 votos a favor para prolongar su mandato.

“Estoy muy emocionado y me siento muy honrado porque me hayáis dado de nuevo vuestra confianza”, ha declarado el granadino durante la Asamblea General de la RFEF, celebrada este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El ex presidente de la AFE ha manifestado que su intención es “dialogar con la firmeza de buscar el bien general y no solo de unos pocos”.

De esta forma, Rubiales inicia su primer mandato completo al frente de la RFEF. El motrileño debe hacer frente a la difícil gestión de muchas competiciones con el coronavirus de fondo, mientras su guerra con Javier Tebas, presidente de LaLiga, continúa abierta.

El ya nuevo presidente de la RFEF ha sido el único candidato para este proceso electoral. Rubiales consiguió más de cien avales después de la renuncia de Iker Casillas, que argumentó que no se daba “un proceso electoral justo”.

En el aspecto meramente deportivo, el presidente espera que la selección rinda a buen nivel en la próxima edición de la Eurocopa en 2021. La destitución de Julen Lopetegui antes del Mundial de Rusia y el conflicto dado tras la vuelta de Luis Enrique y la marcha de Robert Moreno han marcado estos dos primeros años de Rubiales al frente de la Federación.