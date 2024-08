Loïc Williams: "He elegido dar un buen paso en mi carrera"

El Granada CF ha presentado en la tarde de este miércoles al quinto fichaje veraniego del primer equipo: Loïc Williams. El valenciano, que viene a reforzar la zaga defensiva con su llegada, se convierte en otra opción más para Guille Abascal, que con esta incorporación cuenta prácticamente con la retaguardia asegurada de cara al comienzo de liga la semana que viene.

El futbolista, que llega procedente del CD Tenerife, estuvo acompañado por el director deportivo del club, Matteo Tognozzi, quién ha comentado que era un jugador "fuerte, rápido, zurdo y con un perfil muy interesante dentro del panorama español". "Es una apuesta por el presente y futuro del club", ha asegurado el italiano.

El defensor ha confirmado que desde que su representante le transmitió el interés del Granada lo tuvo claro: "he elegido dar un buen paso en mi carrera. Este es buen sitio. Un sitio ambicioso, con buen objetivo. Los compañeros me han acogido muy bien. Desde el primer día sentí que llevaba más. La convivencia en el stage también ha ayudado a esta adaptación".

El jugador ha manifestado que tiene ganas de que empiece la temporada. "Vengo para competir, disfrutar y alcanzar lo que todos buscamos aquí. Puedo aportar al equipo ese hambre", ha comentado, mientras que no ha querido entrar en detalle sobre el objetivo grupal ya que "todos sabemos cuál es". "Es para cumplir objetivos personales y colectivos. Podemos construir grandes cosas creciendo desde los objetivos individuales", ha continuado.

Ha reconocido que van a encontrar "a un chico que le gusta trabajar, con hambre y ambicioso". "El trabajo no se negocia. Lo siguiente se verá en el campo y ya me diréis vosotros. Me defino como un jugador físicamente bueno, rápido y que puede ayudar mucho en tareas defensivas", ha expresado sobre sí mismo.

"Desde hace tiempo sé como es la afición del Granada. Es increíble. Los compañeros me lo han dicho. Apoyan desde el primer momento", ha querido detallar sobre la parroquia rojiblanca, a la que esperan otorgar una victoria este jueves en el Trofeo Ciudad de Granada. Asimismo, ha confirmado que el equipo "trabaja a buen ritmo y con intensidad de cara a mañana y a la semana que viene".

Matteo Tognozzi: "Forés y Trigueros son dos jugadores muy interesantes"

El director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, no ha querido hablar sobre jugadores que estén fuera del equipo. Cuestionado por el supuesto interés en Alex Forés y Manu Trigueros, el italiano ha asegurado que son "dos jugadores muy interesantes y dos posiciones donde estamos poniendo el ojo para dos eventuales fichajes".

Tampoco quiso hablar más sobre el tema de la despedida de Jorge Molina: "está cerrado. Ya hablamos sobre esa situación. Nos centramos en el primer partido oficial que es dentro de ocho días", ha verbalizado.