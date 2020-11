Llega la VII edición del Festival Edita para avivar la esperanza frente a las injusticias sociales en formato online

Un año más, la ONGD granadina ASAD (Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo) y Laeditora Social Audiovisual organizan el Festival de cortometrajes sociales Edita, que este año celebra su séptima edición en formato online para salvar las restricciones de la pandemia. Y es que precisamente, en estos momentos tan dramáticos en los que la Covid-19 ocupa la actualidad informativa en todos los medios, el objetivo del Festival es visibilizar las injusticias sociales que parecen olvidadas y lo convierte en un evento más necesario que nunca. A ello se añade su enfoque propositivo, en el que se muestra la capacidad de lucha y resiliencia de las personas en lugar de su victimización. “El certamen ya no se puede considerar sólo necesario, sino una oportunidad para avivar la esperanza”, indican desde ASAD.

En sus seis ediciones anteriores, el Festival ha sumado más de un millar de asistentes, y se ha consolidado como una cita granadina de alcance internacional. Han sido más de cuatro mil títulos los que se han presentado a estas siete ediciones. En esta última, se recibieron 650 cortometrajes, procedentes de más de 30 países distintos, de los cuales 15 son finalistas, algunos de ellos, premiados en diversos festivales del mundo. Cortos de ficción y documentales que visibilizan, denuncian y proponen soluciones a problemas como las violencias machistas, el sinhogarismo, las causas de las migraciones y la homofobia. Todos ellos estarán disponibles de forma gratuita del 1 al 10 de diciembre de 2020 en www.asad.es, tras haber tenido que suspender las proyecciones en la Biblioteca de Andalucía, colaboradora de honor de este festival que cuenta con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

En esta edición, el Edita entregará 1.000 euros en material audiovisual entre sus tres premios: Premios del Jurado a Mejor cortometraje documental/experimental y a Mejor cortometraje de ficción, y Premio del Público a mejor cortometraje, cuyas votaciones se realizarán online durante los días de proyección. Los finalistas para la sección documental/experimental son: All I need is a ball (España), Las flores que arrancas (México), Cosiendo Futuros (España), El afecto y la calle (Brasil), Malakooti (Austria-España), Transversales (España), Reye´b´al (Guatemala), Visibles (España) y We have a dream (España). En la sección de ficción, los seleccionados han sido El Recreo (Irán), I am naked (Francia), Puro hormigón (España), Sola in Discesa (Italia), El monstruo del armario (España) y The Girls Are Alright (Malasia).

SOBRE ASAD

La principal promotora del festival es ASAD, una ONGD nacida en Granada en 2005 dedicada a la realización de proyectos de Cooperación y Educación donde la comunicación para el cambio social y el enfoque de género son claves fundamentales para el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía. Actualmente está presente en países como Guinea Bissau, República Dominicana, Guatemala, Cuba y España.

AGENDA

● Del 1 al 4 de diciembre. Sesión 1: I am naked, We have a dream, All I need is a ball, El monstruo del armario, Visibles y Reye´b´al

● Del 4 al 7 de diciembre. Sesión 2: El Afecto y la Calle, Puro Hormigón, Malakooti, The Girls Are Alright y Las flores que arrancas

● Del 7 al 10 de diciembre: Sesión 3: El Recreo, Transversales, Sola in Discesa y Cosiendo Futuros