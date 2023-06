Limpieza, Aesia y la capitalidad cultural, los primeros pasos del nuevo Ayuntamiento

Marifrán Carazo ya ha empezado a tratar algunos de los asuntos que, para la alcaldesa y su equipo de Gobierno, son prioritarios. La regidora ha comenzado este lunes 19 de junio con una visita al Albayzín, acompañada por Francisco Almohalla, con la intención de “cuidar y mimar este barrio y trabajar ya en ese plan de mejora que se extenderá al Realejo”.

La limpieza también será un área prioritaria. Carazo mantendrá ya la primera reunión con “la empresa que gestiona este servicio para solicitar esa mejora y revisar la planificación porque entiendo que tiene que mejorar. Hay que revisar, además, el pliego para trabajar en un nuevo modelo de limpieza que dé respuesta a las necesidades de la ciudad”.

A lo largo de esta primera semana de mandato, la alcaldesa ha detallado también que arrancarán las reuniones para que “Granada sea Capital Cultural Europea 2031. Esta será la segunda reunión, algo a lo que también me comprometí en la campaña electoral, además de mejorar también la agenda cultural”.

También ha dado orden para empezar a trabajar en el primer borrador del presupuesto municipal para 2024, a la par que se trabaja en un "informe" exhaustivo de la situación económica de las arcas del consistorio con el objetivo, entre otros, de que el "pago llegue antes a los proveedores" y que haya una mejora en la recaudación "sin subir impuestos".

Son muchos los asuntos que durante los primeros días de mandato esta nueva corporación tratará de ocupar para comenzar “el cambio” de la ciudad. Entre ellos, también se encuentra conocer la situación de las cuentas del Ayuntamiento, el Plan Alhambra o la ejecución de los Fondos Europeos Next Generation. En cuanto a la carta que Marifrán Carazo se comprometió a enviar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar la mejora de las comunicaciones en la ciudad, la regidora ha explicado que al tratarse de un Gobierno en funciones “no me parece razonable solicitar esa mejora ahora. Lo solicitaré en cuanto se conforme un nuevo Gobierno. El que sea”.

Donde sí tratará de ponerse en contacto con el Gobierno de España será en relación a la designación de La Coruña como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, tema que “hay que abordar aunque esté en funciones. Se aprobó de urgencia un decreto que aun no se ha publicado en el BOE. Esto es una tomadura de pelo más. En este asunto sí me comprometí a remitir una carta al presidente solicitando reiniciar el procedimiento. Jurídicamente, hasta que no conozcamos el contenido del decreto no podemos tomar otras medidas”.

El plan de trabajo de la nueva corporación pasa por reuniones los lunes por la tarde “para organizar la semana” y el viernes “antes de la Junta de Gobierno para adelantar la semana siguiente y plantear las dudas que tengamos. Además, los miércoles por la mañana tendremos las visitas de barrio, aunque esto será a partir de septiembre porque aun no están constituídas las juntas de distrito”.

Por último, Marifrán Carazo ha hablado sobre el papel que ejercerán Vox y PSOE en la oposición. La alcaldesa confía en “las palabras expresadas por ambos portavoces el día de la investidura. Ambos tendieron la mano a la corporación municipal por lo que confío en su intención y en su palabra. Confío en encontrar una oposición constructiva que ayude a sacar los proyectos”.