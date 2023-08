'Lasdelcine', diez años de rodajes con el sello de dos directoras granadinas

Las hermanas granadinas María José Martín y Cristina Martín fundaron la productora 'Lasdelcine' hace ya diez años, en 2013, en plena crisis, para sacar adelante sus propios proyectos y poder dirigirlos ellas mismas. Desde entonces, se han cargado de calma y tranquilidad para encarar cada uno de los rodajes. El primero fue el del proyecto 'Granada es posible', que logró juntar a grupos de Granada en un concierto inolvidable, algo que, como dijo Miguel Ríos, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Se han encontrado con dificultades a lo largo de estos años y con el hándicap de ser mujeres y empezar muy jóvenes, pero han peleado por mostrar su criterio y no les detiene "nada". En esta entrevista con GranadaDigital repasan sus comienzos, su trayectoria como directoras y sus proyectos presentes y futuros, entre los que está una película de ficción que se rodaría en Granada.

Pregunta: ¿Cómo comenzó la idea de formar esta empresa de producciones audiovisuales conocida como 'Lasdelcine'?

Respuesta: Nosotras llevábamos ya dos o tres años trabajando en Madrid en rodajes como ayudantes de dirección y ayudantes de producción. Cuando llegó la crisis, los rodajes empezaron a escasear, los presupuestos costaban más y, al final, nosotras también teníamos pensado realizar nuestros propios proyectos como directoras. No es fácil cuando estás empezando que alguien apueste por ti, apueste por producir algo tuyo. Entonces, se alinearon todas las circunstancias y, además, teníamos una idea para un documental que llevábamos tiempo queriendo sacar adelante, un documental sobre la música de Granada. En 2013, nos tiramos a la piscina y dijimos de montar nuestra propia productora, sacar adelante nuestros propios proyectos para poder dirigirlos nosotras. Aunque estuviéramos en crisis, aunque estuviéramos empezando, dijimos: adelante.

P: ¿En qué habéis cambiado o mejorado desde que empezasteis hasta ahora? Es decir, ¿cómo ha cambiado vuestro cine?

R: Al final es una cuestión de experiencia. Cuando vas haciendo diferentes encargos, vas aprendiendo cosas nuevas de cada uno. Si metes la pata en alguna cosa, te lo guardas para no hacerlo otra vez, pero quizás en la siguiente cometes otro error. Al final, realizando diferentes encargos, como puede ser un videoclip o un documental o cuando nosotras hacemos nuestros propios proyectos personales, como son los cortos de ficción o el último documental que hemos hecho, de cada experiencia se va aprendiendo algo. En lo que más hemos mejorado es que, al principio, nos agobiábamos muchísimo con cada problema que surgía en la producción o en el rodaje. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que cuanta más calma tengamos, más calma transmitiremos al equipo y, al final, por la experiencia, todo es solucionable y todo se puede gestionar. También hemos aprendido es a tener más temple y más tranquilidad a la hora de encarar un rodaje.

P: ¿Qué proyectos habéis ido realizando a lo largo de vuestra carrera? ¿Cuáles destacarías o a cuál le tenéis más cariño o recordáis especialmente?

R: Si empezamos desde el principio, el proyecto al que más cariño le tenemos es a nuestro primer proyecto, 'En Granada es posible'. Si ese proyecto nos viniera ahora, seguramente no nos atreveríamos a hacerlo. Nosotras no éramos conscientes de lo complicado que era juntar a tantos grupos de Granada, hacer un concierto, organizarlo todo... Ahí tuvimos la suerte de la inocencia. Como dijo Miguel Ríos en un artículo, como no sabíamos que era imposible pues lo hicimos.

Estamos supercontentas con todos los proyectos que hemos hecho. Hay algunos a los que les tenemos más cariño, como, por ejemplo, cuando estábamos haciendo 'En Granada es posible'. Entre medias nos surgió la oportunidad de hacerle un documental a M-Clan, que es un grupo que siempre nos ha encantado, sobre todo 'Las calles están ardiendo', que fue muy especial para nosotras. También era nuestro primer encargo, por así decirlo. Otro que recordamos muy bien sería nuestro primer corto de ficción 'Mi hermano Juan', que funcionó muy bien y nos encantó, o el último trabajo que hemos hecho, el documental de 'Jorge, una travesía de Coque Malla', que es nuestra primera gran producción después de 'En Granada es posible', pero con toda la experiencia y todo lo aprendido en los últimos diez años.

P: El mundo del cine y, sobre todo, el de la dirección es un ámbito dominado por los hombres. ¿Habéis encontrado dificultades en el sector o a la hora de presentar proyectos por ser mujeres?

R: A ver, hemos encontrado dificultades aplicables a todo el mundo que está empezando, no solo mujeres, pero sí que hay veces que quizás el hándicap que tienes como mujer cuando encaras un proyecto como productora o directora, al ser las dos hermanas y empezar más jóvenes, éramos como “las niñas”, como “qué graciosas”, “qué bonicas”. Muchas veces, eso hace que, por un lado, no se sientan amenazados y que, por otro lado, se piensen que saben más que tú. O, por ejemplo, les dices una manera de hacerlo y ellos te dicen que no, lo vamos a hacer así que es mejor. Hay que pelear un poco más para mostrar tu criterio como realizador o productor. Si que en ese campo puede que hayamos tenido más experiencias negativas en ese sentido. Nosotras no somos de pararnos a darle muchas vueltas a ese tema, hacemos nuestro trabajo y que sea el trabajo el que hable por nosotras. Es cierto que en todos los trabajos, no solo en este, el comportamiento de esa gente que se ha quedado más anticuada o incluso de gente joven que te sorprende, lo que tienes que hacer, como bien dice mi hermana, es trabajar. A día de hoy, lo comentamos el otro día en el Festival de Tendencias de Salobreña, somos de las pocas mujeres que realizamos conciertos en directo, entonces si te paras a pensarlo dices "qué guay", pero, por otro lado, no somos de pensar en si era algo que dominaban los hombres o no, no nos detiene nada.

P: De cara al futuro, ¿qué proyectos tenéis entre manos? ¿Algún proyecto que sea muy deseado por vosotras y que aún no hayáis podido realizar?

R: El otro día comentamos que, aparte de los encargos que van llegando, estamos inmersas ahora en los vídeos del disco nuevo de Carlos Tarque, el cantante de M-Clan, o preparando el nuevo videoclip de Coque Malla. Estamos con un nuevo proyecto personal que estamos intentando sacar. Cada vez que intentamos sacar un proyecto nuestro, como el último que ha sido el de 'Jorge, una travesía de Coque Malla', esperamos a que nos llegue la siguiente idea que nos motive para ponernos desde cero a montar algo. En este caso, es el guion de un cortometraje que se llama 'La fuerza', un trabajo que tenemos muchas ganas de llevar adelante y, por supuesto, la película de ficción, que seguimos esperando que se pueda rodar este año 2024 que entra y que, además, se rodaría en Granada. Más contentas, imposible.