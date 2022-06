La Tarasca ha paseado por las calles de Granada este miércoles 15 de junio como una mujer moderna y empoderada. Con un vestido hecho con tules con un tornasol de colores malvas y azules, inició su recorrido a las 12:00 horas por Reyes Católicos, luego siguió por Gran Vía, Cárcel Baja, Mesones y finalmente volvió a Plaza del Carmen, lugar donde comenzó la celebración.

Acompañada por los gigantes, cabezudos, diablillos y varias charangas, La Tarasca llevó la fiesta a las calles granadinas para el disfrute de todos quienes pasaban por ahí y para quienes estuvieron desde temprano esperando el desfile.

Este año fueron cuatro las personas encargadas de vestir y adornar a la Tarasca, entre ellas la diseñadora y estudiante de la Escuela de Artes de Granada 'José Val de Omar', María del Mar Pérez, quien fue la encargada de diseñar el vestido, que destacó por su diseño moderno y colorido. "Queríamos representar a una mujer empoderada, actual, que marque tendencia", explica. "Queríamos que fuera un reflejo de lo que nosotras podríamos ser", comenta Mar.

"Yo de niña siempre he entendido que La Tarasca lleva el color tendencia, que siempre estaba a la moda", cuenta la diseñadora, "entonces quería que representase lo que se esta levando actualmente en la moda", agrega. Y así fue como llegó al resultado final con un vestido largo compuesto en la falda por diferentes tules "vaporosos y luminosos" de tonalidad "malva", color de moda este año, y con corsé abierto a la espalda.

Este vestido va acompañado de una chaqueta estilo torera con un corte moderno, de grandes solapas, que incorpora cremallera trasera que le permite mantener la espalda abierta, y unos bordados en las mangas inspirados en los trajes tradicionales propios del arte flamenco.

Finalmente, el peinado ha corrido ha cargo de la estilista Irene Osuna Cabrera, el maquillaje ha sido obra de Ewa Pater, mientras que Candela Revelles ha abordado por primera vez la recreación de unas uñas de gel para La Tarasca.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha agradecido al equipo encargado este año del diseño de La Tarasca, integrado por la diseñadora María del Mar Pérez; la estilista Irene Osuna Cabrera, maquillada por Ewa Pater, que se han acompañado por primera vez con la elaboración de Candela Revelles, encargada de realizarle las uñas a la Tarasca, su "apuesta por conectar esta tradición con las nuevas generaciones, sin perder de vista la universalidad y el arraigo de esta figura tan querida en Granada".

Cuenca ha hecho especial hincapié en la apuesta del Ayuntamiento de Granada por apostar por el talento y la creatividad de los "jóvenes creadores de nuestra ciudad, en este caso cuatro mujeres valientes, emprendedoras que luchan todos los días por mantener sus negocios", ha defendido, a la vez que ha destacado la "importancia que en vuestra trayectoria profesional tendrá el haber realizado el diseño de una de las señas de identidad de nuestra ciudad".

El máximo responsable municipal ha trasladado el agradecimiento de la ciudad a los jóvenes creadores por "la ilusión y alegría que han puesto en que este año la Tarasca vuelva a lucir tan guapa como siempre y por contribuir por perpetuar y hacer más grande la historia de nuestras tradiciones".

En la Plaza del Carmen, cientos de granadinos esperaban ansiosos al mediodía para que inicie la fiesta y el paso de La Tarasca por la ciudad. En un ambiente de fiesta, con música y gente bailando y cantando las personas expresaban estar muy contentas con la celebración. "Me parece maravilloso, sobre todo después de dos años que no hemos podido celebrar de este ambiente", comenta Luis. Respecto a la vestimenta de La Tarasca dice que no entiende "mucho de moda", pero asegura que el diseño le gusta.

Personas bailando y disfrutando de la celebración llenaban la plaza frente al ayuntamiento, entre las que se movían al ritmo de la música se encontraban Carmen y Emilio. Ella, vestida de flamenca, asegura que después de lo que hemos pasado "esto es la gloria bendita". Ambos disfrutan del baile y afirman que esta noche seguirán en ello "hasta que el cuerpo aguante, que por cierto aguanta mucho", dice Carmen. Por otra parte su esposo cuenta que "ella aguanta más" que él y "hay que seguirle el paso".

Si bien Carmen estaba encantada con el ambiente, con el traje de La Tarasca no mucho: "A mi no me gusta, parece un globo, algodones. La chaquetilla es muy linda, yo tengo tres parecidas". Emilio, por su parte, valora el trabajo de las diseñadoras y dice que para él está bien.

Las opiniones son varias, pero todos los granadinos compartían las ganas de celebrar y seguir disfrutando de la fiesta.