La exedil del PP Telesfora Ruiz desvincula su gestión del caso Nazarí

La exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Telesfora Ruiz ha desvinculado su gestión cuando fue responsable municipal de Medio Ambiente de los hechos supuestamente irregulares incluidos en una de las piezas separadas del llamado caso Nazarí, en el que está investigada.

Según ha indicado Telesfora Ruiz, en declaraciones a los medios en el edificio judicial de Caleta, donde este lunes ha vuelto a ser aplazada su declaración como investigada, «no hay motivos ni siquiera para comparecer a declarar en el marco de estas actuaciones» relativas al expediente ‘Registrador’, pieza separada del caso Nazarí, el cual investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en esta capital andaluza durante la pasada etapa de gobierno del PP.

Ruiz ha acudido al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde estaba citada la exconcejal de Medio Ambiente y dos funcionarios municipales, si bien las comparecencias han vuelto a ser aplazadas por el cambio en el abogado de uno de los empleados públicos, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.

Ante los medios, Telesfora Ruiz ha defendido su firma de una instrucción de «características técnicas» de instalación de elementos portátiles que «no impliquen obra» en el edificio del expediente ‘Registrador’, en la calle Tórtola de la capital granadina.

Fue en una providencia de mediados de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde la magistrada acordó la práctica de las diligencias de prueba interesadas por la Fiscalía y la acusación popular en esta pieza separada vinculada al expediente ‘Registrador’ y citó a declarar, en principio para el pasado 26 de septiembre y posteriormente para este 14 de octubre, como investigados a la exedil del PP y a dos funcionarios municipales.

Se investigan las obras realizadas en el Registro de la Propiedad de ese edificio de la calle Tórtola, y Ruiz ha defendido que lo que ella firmó «a instancias de los técnicos» en 2015 «no tiene nada que ver con el expediente que se está investigando» en base a una licencia de obras que data del año 2006, en el marco de las competencias de Urbanismo. Ha indicado también que desconoce los trabajos que se realizaron en el edificio, y al registrador.

El fiscal pidió que la investigación sobre este asunto concreto se dirija contra un total de seis personas, entre los que no incluye a Telesfora Ruiz, lo cual la exedil ha subrayado, si bien ha señalado a los periodistas que respeta el criterio de la juez, que «ha entendido conveniente acceder a lo que pide la acusación popular».

Tras la vuelta a su trabajo como funcionaria después de sus años con responsabilidades políticas, Ruiz ha resaltado que es «doloroso» enfrentarse a «estos coletazos que restan» de ese periodo.

«No me ha movido ni me mueve ningún interés particular en nada de lo que yo hago en el marco de la función pública», ha resumido la exedil con el antiguo alcalde del PP José Torres Hurtado, desvinculándose de todo lo relacionado con el caso Nazarí.

Respecto a los demás investigados en esta causa de presunta corrupción, la Fiscalía consideró que, en lo que se refiere a esta pieza procesal, «procede acordar el sobreseimiento al no existir indicios» de su intervención en los hechos objeto de la misma.

Junto a ello, la jueza accedió a la petición de la Fiscalía de que se reciba en declaración a los propietarios del edificio situado en la calle Tórtola en relación a posibles perjuicios sufridos y demás extremos relativos a las obras en los elementos comunes de la comunidad de propietarios.

En el caso Nazarí están investigadas cerca de una veintena de personas por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en la ciudad que supuso la detención, en 2016, del entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), junto a la edil de Urbanismo, funcionarios y promotores, desencadenando en pocos días el cambio de signo político en el gobierno local, que quedó entonces en manos del PSOE.

Por otra parte, la Audiencia de Granada ha fijado para el 3 de febrero de 2020 el comienzo del juicio contra Torres Hurtado varios de sus ediles y otros altos cargos del consistorio por el llamado caso Serrallo, en el que se sentarán en el banquillo 17 personas por la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podría haber creado un parque infantil.