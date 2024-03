Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

La princesa de Gales, Catalina, ha anunciado este viernes que está recibiendo "quimioterapia preventiva" después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una intervención abdominal el pasado 17 de enero.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024